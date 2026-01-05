凌晨3時手機竟自動轉賬　浙江女3步操作自救成功保住身家

浙江嘉興公安公眾號「嘉興公安」發文介紹，當地一名賀女士的手機被遠程控制後，在凌晨3時開始「自動轉賬」。為避免經濟損失，賀女士迅速實行「斷網、轉移資金、手機恢復出廠設置」的三步自救操作，獲警方稱讚。



賀女士從事貨運生意，近日，她在白天接到了一單生意，對方發來了一個二維碼，稱「裝貨」需要用，讓其下載。賀女士掃碼下載後，始終無法打開軟件，遂作罷。

對方謊稱「裝貨」需要，讓賀女士下載軟件。（嘉興公安）

凌晨時分，賀女士朦朧睜眼時，發現手機屏幕自動亮起，開始了「自動轉賬」。「手機像是被別人遠程控制了」。賀女士立刻聯想到，應該是白天那個打不開的軟件有問題。

為避免造成經濟損失，賀女士開始自救。首先「火速斷網」：第一時間拔掉手機卡，切斷手機的網絡連接，阻止（可能的）遠程操控與信息竊取。

賀女士無法打開該軟件，凌晨時分手機疑似被遠程控制，開始自動轉賬。（嘉興公安）

然後「緊急轉移資金」：賀女士使用丈夫的手機，迅速將自己銀行卡里的錢轉到一張未綁定任何線上支付的卡里。由於轉賬限額，她又立即將所有銀行卡全部解綁，徹底鎖死資金流出通道。

為徹底清除隱患和威脅，賀女士最後將手機「恢復出廠設置」：格式化清除潛在病毒，避免信息持續洩露。在完成這些緊急處置之後，立即趕往派出所報了警，尋找專業協助。

網民提醒陌生應用和連結都不要輕易相信。（Getty）

浙江省嘉興市桐鄉市公安局崇福派出所民警聽到賀女士的操作後，連連稱讚，「您做得非常對、非常及時！」並給出了進一步的防護指導：盡快去銀行核實名下銀行卡，是否被未知設備綁定；並立即修改所有銀行卡密碼，確保賬戶安全。

賀女士直言：「我平時就關注反詐方面的宣傳，這不，果真派上了用場。」網民們紛紛稱讚：「簡直是反詐範本」「這反應也太快了吧」。還有人提醒，陌生應用和連結都不要輕易相信。