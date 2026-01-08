3歲女童離奇身亡　單親父：懷孕女友因嫉妒用手捂死　要求判死刑

善嫉的人能多恐怖？一名江蘇女子因為妒忌男友疼愛其3歲女兒，竟然殘忍用手捂死女童。男子發現女兒死因不正常報警，女友才向警方承認是她親手痛下毒手，而作案動機僅僅是「妒忌」。



雖然女子已懷孕，但男子稱，希望她被判死刑，另外也不會要她肚子的孩子。



男子三歲的女兒非常可愛。（上觀新聞）

內地《上觀新聞》報道，男子今年32歲，在建築工地工作，雖然每日早出晚歸，但女兒每日乖巧陪伴，生活也算過得簡單幸福。在2023年9月，他和邱姓女子相識戀愛，後來帶着女兒搬去對方老家生活，誰曾想這個舉動令他後悔終生。

男子稱三歲女兒被女友害死。（網絡圖片）

上班前還親吻女兒 幾個小時後卻成冰冷屍體

男子回憶女兒暴斃當天，2025年8月23日清晨，他早起去工地上班，離家前還親了女兒，但沒想到幾個小時後，她變成了一具冷冰冰的屍體，醫院給出證明顯示死因為窒息。

有網民曝光邱姓女子和女童的合影。（網絡圖片）

明明女兒在熟睡，怎麼會窒息而亡？當時在家的邱姓女子解釋，「女兒睡覺時不小心將裝快遞的膠袋子套到頭上，導致窒息」。但這番說辭明顯毫無道理，男子認為，就算膠袋套在頭上呼吸吃力，但女兒肯定會撕開，不可能導致窒息身亡。他懷疑女友失手打死或捂死女兒，但沒有證據。

邱姓女子解釋，女孩睡覺時將膠袋套到頭上，導致窒息。（上觀新聞）

男子把女兒遺體帶回老家安葬後，決定報警。同年11月，常熟市公安局立案調查，隨後拘捕邱姓女子。

女孩生前疑被凌虐 身體常有傷痕甚至骨折

悲劇發生後，女童爺爺向男子坦白，他曾發現邱姓女子打女童。這時男子才回憶起，這兩年女兒身上常有傷痕、燙傷，甚至骨折，邱姓女子解釋是孩子不小心，他也從沒懷疑過。女童生母也稱，女兒身上燙傷、摔傷不斷，並且非常怕邱姓女子 。

女童身體常有傷痕甚至骨折。（網絡圖片）

男子從警方口中得知，邱姓女子承認是她用手捂死女兒，作案動機是嫉妒他極為疼愛女兒。

邱姓女子網上直播，稱女童的死亡是意外。（網絡圖片）

懷孕欲獨享男友疼愛向女童下毒手

男子說，女兒特別乖巧懂事，他很疼愛她，每次和向邱姓女子視像通話，如果先問女兒情況，對方還會為此吃醋。2025年8月，邱姓女子懷孕。沒想到，女兒不久後就去世，「我懷疑她擔心自己的小孩得不到父親百分百的關愛，才下此毒手」。

男子說，邱姓女子特別妒忌他對女兒好。（澎湃新聞）

這宗案子不久移交到檢察院，男子擔心懷孕的邱姓女子會被輕判，他希望法律能為女兒討回公道，「我不要任何補償，就要求她被判死刑。」雖然對方已懷孕，但他稱，不會要這個孩子。

律師：懷孕不會判死刑

河南澤槿律師事務所主任付建認為，如果有證據證明邱姓女子造成女童死亡，就可能構成故意殺人罪，最高可處死刑。不過，審判懷孕的婦女，不適用死刑，若本應判死刑，將改判無期徒刑等刑罰。