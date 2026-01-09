在妻子鞋內藏追蹤器發現出軌　深圳男剔骨刀捅死情夫　獲無期徒刑

深圳一名男子懷疑妻子出軌，於是在妻子的鞋中放置有監聽功能的追蹤器，發現異樣後怒將妻子的情夫刀殺。

案件一審法院以故意傷害罪，判處男子無期徒刑，惟男子不服上訴，法院二審駁回上訴，最終維持原判。



男子在鞋內藏追蹤器發現妻子出軌。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，2024年6月16日，男子陸某懷疑妻子黃某和別人有不正當關係後，在妻子的鞋中放置有監聽功能的追蹤器，在聽到黃某與情夫莊某的親密聲音後，陸某決定教訓莊某。

當晚6時許，陸某攜帶提前準備的剔骨刀，騎電動電單車根據定位，到深圳市寶安區某路段附近，發現黃某正和莊某牽手散步，一怒之下捅了莊某兩刀，莊某倒地後陸某打電話報警。最終，莊某不治身亡。經鑑定，莊某的死因是銳器作用於胸腹部，致左肺、胸主動脈、胃、右腎、橫結腸破裂，大出血死亡。

陸某攜帶提前準備的剔骨刀，騎電動電單車根據定位，到深圳市寶安區某路段附近，發現黃某正和莊某牽手散步，一怒之下捅了莊某兩刀。（紅星新聞）

陸某在供述中稱，自己透過追蹤器的監聽功能，聽到妻子和被害人莊某親密的聲音，情緒十分崩潰，於是產生了教訓對方的想法。案發當日，他又一次透過追蹤器聽到黃某和莊某親密的聲音，並根據追蹤器找到二人。

對此，一審法院認定，被告陸某故意傷害他人身體，致一人死亡，其行為已構成故意傷害罪。陸某捅刺被害人後打電話報警，留在現場等候處理，歸案後如實供述自己的犯罪事實，應認定為自首，依法可以從輕處罰。被害人對本案的引發負有明顯責任，可以酌情對被告從輕處罰。遂一審法院以陸某犯故意傷害罪，判處其無期徒刑。

一審判決後，陸某不服提出上訴。

法院二審維持原判。（紅星新聞）

對於陸某的上訴理由及辯護意見，廣東省高級人民法院二審指出，第一，陸某使用殺傷力大的剔骨刀連續捅刺被害人背部、胸部兩刀，傷害被害人的故意明顯。第二，被害人對於引發本案負有明顯責任以及陸某犯罪後自首、認罪認罰屬實，原判已予認定並已對陸某從輕處罰，二審再以此為由要求從輕據理不足。第三，陸某及其家屬雖有賠償意願，但被害人家屬拒絕接受，故不能據此對陸某酌情從輕處罰。

二審法院認為，原審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪和適用法律正確，量刑適當。審判程序合法。上訴人陸某及其辯護人所提上訴理由和辯護意見，經查均據理不足，不予采納。故駁回陸某上訴，維持原判。