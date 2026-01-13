邀偷鐵皮被拒　雲南6旬婦悶暈13歲男孩推其落水致溺斃　一審判死

2025年5月11日晚，雲南一名61歲老婦楊立芬邀約同村13歲男孩范茂勇一同偷竊建築圍擋鐵皮，被拒絕後，雙方發生爭執並扭打。楊婦捂壓男孩口鼻致其昏迷後，男孩癱倒落水，楊婦又將男孩的露在水面的腳推入河中。4天後，范茂勇的遺體在河中被發現。



近日，雲南省保山市中級人民法院對該案作出一審判決：楊立芬犯故意殺人罪，判處死刑。



路人錯將呼救當「訓孫」

據《紅星新聞》報道，案發當晚楊立芬騎電單車偶遇在路邊玩手機的范茂勇，邀其一同前往附近工地偷竊鐵皮。范茂勇起初答應，但途中反悔下車。

隨後，楊立芬繼續跟隨勸說，范茂勇煩躁推車，兩人遂發生爭執並扭打至河邊。期間，楊立芬用衣服捂住范茂勇口鼻致其癱軟。

被害人范茂勇生前照片。（紅星新聞）

「我當時就想著，他可能已經死了，就趕緊把手放開，他的身體就自然地往前癱倒並掉進河裏。」楊立芬說。而范茂勇落水後，楊立芬擔心有人路過看到，還將范茂勇露出水面的腳推入河中，隨後逃離。

值得註意的是，案發時，有同村途人聽見男孩范茂勇呼救「救我」，楊立芬回應「你別管」，路人誤以為是「奶奶在教育孫子」未予干預。

發現范茂勇遺體的水域。（紅星新聞）

案發後老婦曾企圖自殺 法院一審判死

案發四天後，楊立芬得知有孩童遺體從河中被打撈起，便推測是范茂勇。意識到事態嚴重，她前往騰沖城區購買了兩瓶「三步倒」農藥意圖自殺，但最終因掛念孫子而未服用。

近日，法院對該案作出一審判決：楊立芬犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並賠償被害人家屬經濟損失人民幣6萬餘元。法院審理認為，楊立芬在爭執中明知捂人口鼻、落入水中可能導致死亡，卻在范茂勇落水後不施救，反而將其露在河面上的腳推入水中，讓范茂勇最終失去生存的機會。

一審判決書截圖 。（紅星新聞）

此外，楊立芬及其辯護人在庭審中辯稱，本案屬突發衝突，無殺人直接故意，建議以過失致人死亡罪論處，而法院未採納該意見。

一審判決後，被告人與被害人家屬均提出上訴。范茂勇父親范雲龍表示，希望法律能還兒子一個公道。目前，案件已進入二審程序。