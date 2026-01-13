老乾媽創始人陶華碧出山3年　營收回升12億　近80歲仍在生產一線

內地知名辣椒醬品牌「老乾媽」，2024年營收接近54億元（人民幣，下同），已連續三年保持正增長，並逼近其2020年約54.03億元的歷史高峰。市場調研數據顯示，在2025年第三季度中式調味醬類目中，老乾媽的市場份額穩居第一，並在市場份額前5名的單品中獨佔3席。周二（1月13日），話題「老乾媽創始人出山救子又賺翻了」登上微博熱搜，而現時接近80歲的陶華碧，至今仍常出現在生產一線，成為企業的「定海神針」。



陶華碧。（資料圖片）

據《2020-2025年中國辣椒醬行業市場前景及投資機會研究報告》顯示，老乾媽長期佔據內地辣椒醬市場約五分之一的份額，穩居第一；而排名第二和第三的品牌，份額總和與老乾媽差不多。2022年至2024年，老乾媽的營收分別為52.6億元、53.81億元和53.91億元。

現時接近80歲的創始人陶華碧，至今仍時常出現在生產一線。相比虎邦、飯爺、川娃子等競爭對手在各大平台曝光以維持銷量，老乾媽卻主動選擇退出網路、大幅減少行銷。

然而，老乾媽近年來的發展歷程並非一帆風順，2014年，陶華碧曾逐漸退居二線，將「辣醬帝國」交由下一代管理。彼時的老乾媽，早已是行業龍頭，產品覆蓋全國90%以上商超，成為無數家庭餐桌上的必備單品。

老乾媽曾堅持採用貴州遵義辣椒。（資料圖片）

老乾媽被交到了陶華碧兩個兒子手上。兩人分工明確，大兒子李貴山負責銷售，二兒子李妙行負責生產。然而，接班人為降低成本，將部分貴州辣椒換成成本更低的河南辣椒，不少顧客突然質疑「老乾媽不好吃了」。據了解，貴州辣椒因高海拔、少日照的獨特地理環境積累了更豐富風味物質，是老乾媽品質的「靈魂」。

「換辣椒風波」被公開後，老乾媽出現了口碑危機，其財務數據亦出現拐點。自2016年起，老乾媽的營收規模開始逐年下滑，從45億元下降至2018年的43億元，增長陷入停滯，並出現被替代的風險。

老乾媽辣醬。（資料圖片）

直至2019年，已72歲的陶華碧回歸一線，成為了老乾媽的「定海神針」。她並未推行複雜的戰略調整，而是直接暫停使用河南辣椒，全面恢復貴州辣椒，即便成本上升也在所不惜。陶華碧對品質要求極為嚴格，曾有一批產品風味出現微小偏差，隨後約500噸、價值上百萬元的產品被全部銷毀。

近幾年，直播帶貨火熱時，老乾媽也曾嘗試，但由於調味品單價低、消費決策依賴長期口味習慣而非衝動購買，使得線上流量的投入產出比過低。於是，老乾媽果斷收縮線上營銷資源，將重心拉回線下渠道優化與產品本身。使得其在無數網紅品牌因買不起流量而沉寂時，老乾媽的線下網絡卻越織越密、越紮越深。