金融科技助大灣區養老　富途信託推普惠產品　構建跨境退休生態鏈

香港人口老化加速，中產家庭對養老規劃與財富傳承需求迫切，傳統家族信託卻因高門檻、高收費將大眾拒諸門外。富途控股旗下富途信託今日（9日）於「2025香港財富管理高峰論壇暨第十二屆港股100強頒獎典禮」分會場，正式發佈全新「富途養老信託」，以超低門檻、親民收費及全數字化體驗，瞄準中產階級市場，標誌著普惠式家族信託服務在香港邁出關鍵一步。



發布會上富途信託行政總裁林偉斌於台上指出，隨著本港65歲及以上長者人口比例已超過22%，「4-2-1」家庭結構與少子化趨勢令「養兒防老」模式難以為繼，中產家庭正面對長壽風險、失智失能風險及市場波動三大養老痛點。然而，傳統信託動輒要求千萬港元資金起步，設立流程繁複且費用高昂，令普通家庭難以接觸。

「我們希望以科技之力，讓養老與傳承真正成為每位中產家庭的『可及權利』，而非奢侈品。」林偉斌表示，新產品正是針對市場缺口，透過金融科技重構服務全流程，實現三大突破：設立門檻大幅降至300萬港元起，較傳統降低逾九成；收費透明親民，一次性設立費為2.8萬港元，年度管理費1萬港元起，且現金資產注入及信託終止均不收取費用；全過程數碼化，客戶可全程線上辦理，並透過自研平台實時查看資產，配合7×24小時AI信託助手，大幅提升便利性。

富途信託行政總裁林偉斌。

為讓與會者親身體驗，會場特設智能測算工具體驗區。嘉賓只需輸入年齡、初始金額、預期退休年齡等基本信息，系統約三分鐘內即生成個人化規劃報告，包含預期收益、年度結餘及風險提示等，更可掃碼保存至手機。

信託賬戶可透過與富途證券API打通，直接買賣港股、美股等證券，亦可經富途大象財富平台配置全球超過150隻開放式基金，且免收申贖費。同時，產品支持各類保單注入，包括年金、儲蓄分紅及大額人壽保險，保單分紅可用於支付養老開支，賠付金則納入信託資產傳承。針對失能風險，信託設有授權代付機制，可直接向合作機構如泰康之家、中國太平木棉人家、深圳新風和睦家醫院等支付醫療及養老費用，實現「錢跟人走」。

財富傳承方面，產品可對接遺囑管理服務，提供紙質遺囑保管及區塊鏈加密存證，富途信託亦可經協商擔任遺產執行人，確保資產按委託人意願分配。林偉斌強調，市場波動與身體變化皆不可測，信託的核心價值在於「忠實執行客戶意願」，透過法律框架實現資產隔離與精準傳承。

林偉斌進一步透露，標準化信託契約配合靈活意願書的設計，可適應不同家庭情況，設立流程僅需2至3星期。資產安全則依託富途信託持有香港及新加坡雙重信託牌照的合規基礎，以及目前管理逾200億美元信託資產、累計服務超過600家企業及家族客戶的規模經驗。

為構建完整生態，富途信託已引入BNY投資管理、匯添富基金（香港）、泰康資產管理（香港）等機構提供投資顧問支持，並與多家高端養老及醫療服務商深度合作，從財富管理到實體照護形成閉環。