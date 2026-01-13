河北「老賴」撞人致死拖欠賠償十年　欲轉移40萬財產給女被判無效

2015年，河北唐山的黃某芬駕車撞人致死後，她拒不履行賠償85萬元（人民幣，下同）的判罰，更是將40餘萬元轉移至女兒名下，企圖拖延支付賠償金。2025年末，法院終審判決該轉移行為無效，相關款項須予返還。



老人被撞後兩年後離世，肇事者言行出格被央視評「教科書式老賴」

據《封面新聞》報道，2015年，61歲的趙香斌被剛拿駕照不滿三個月的黃某芬駕車撞至重傷，歷經兩年痛苦治療最終離世，法院判決肇事者黃某芬需賠償85萬餘元。

被逆行車輛撞致重傷的趙香斌。（封面新聞）

事發後，黃某芬未按判決履行義務，並且對案件的執行提出異議。面對受害者兒子趙勇追討賠償金，其更是口出狂言稱「法院判幾年也中，我這錢也不用還了」、「我就是人品有問題」。這些「老賴宣言」經央視曝光，使她被稱為「教科書式老賴」。

據趙勇披露，事故發生後，黃某芬表面上聲稱無力賠償，背地裏卻在短時間內支付定金、辦理貸款，以女兒劉某名義購置房產、車輛和奢侈品。她兩年間僅支付了2.6萬元治療費，卻與女兒之間有着頻繁且數額巨大的轉帳記錄。

法院判決肇事者黃某芬需賠償85萬餘元。（微博＠認真的趙先森）

與此同時，黃某芬及其女兒針對趙勇及其代理律師，提起了包括名譽侵權、誹謗在內的多起訴訟。十年間，趙勇收到的判決書和裁定書累計超過30份，其中大多數訴訟由黃某芬方發起，並在敗訴後不斷提起上訴、再審。

受害人兒子趙勇通過採訪影片發現黃某芬家中有價值2萬元的名牌包。（微博＠認真的趙先森）

肇事者「贈與」女兒的40餘萬被判撤銷

2025年底，唐山中院的終審判決決定，撤銷黃某芬事故後轉給女兒的40餘萬元「贈與」，要求其女限期返還。這筆錢被認定損害了債權人趙勇的權益，將用於執行賠償。

黃某芬曾在公開採訪中表示，自己比普通家庭還窮一點，無力賠償。（微博＠認真的趙先森）

值得注意的是，判決金額比一審減少了4萬餘元，且黃某芬方在訴訟中提出抗議。對此，趙勇已有心理準備，他表示「接受，只希望趕快進入執行階段」，並預計對方可能繼續申請再審，他表示，黃某芬目前仍欠69萬元賠償金，其退休金到帳即被轉移。