馬年紀念幣一分鐘被搶光　二手市場掛9.9萬元天價　網民：太難搶

馬年「馬上有錢」？周二（13日），晚上10點開始，馬年賀歲紀念幣、紀念鈔開搶。每人限額分別為20枚及20張，每人只能各預約一次。然而，20元人民幣一枚馬年紀念幣一分鐘搶光，二手市場掛出一套9.9萬元天價，令網民不禁高呼「太難搶了」。



據內媒記者實測，晚上10點一到，中國建設銀行的App就卡得無法進入。1分鐘後，好不容易擠進預約平台，結果毫無懸念，看到的都是「0」。

許多網民提到網絡問題，還有用戶因需手動輸入身份證號錯過時機，表示「太難搶了」。同時，二級市場價格迅速上揚，紀念幣溢價幾十元，紀念鈔甚至高達三四百元，更有人掛出9.9萬元一套的天價。

據央行公告，馬年賀歲紀念幣材質為雙色銅合金，面額10元，發行數量為1億枚（含留存歷史貨幣檔案1萬枚）。紀念鈔面額20元，採用塑料材質，發行數量為1億張（含留存歷史貨幣檔案2萬張）。

其中，紀念鈔正面主景為馬的造型圖案，上方為中華人民共和國國徽、「中國人民銀行」、篆書「馬」字印章，下方依次為光彩光變面額數字「20」與漢字「貳拾圓」、動感全息圖案、透明視窗、盲文面額標記和冠字號碼。

背面主景則為兒童歡慶鑼鼓圖案，輔以蒙古包裝飾圖案，上方為面額數字「20」、漢語拼音字母「YUAN」，下方為花卉與動感全息圖案、年號「2026年」、行長章、面額數字「20」「中國人民銀行」漢語拼音和蒙、藏、維、壯四種民族文字的「中國人民銀行 貳拾圓」字樣。