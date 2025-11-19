央行11月26日發行2026馬年紀念幣　10公斤純金幣面額100000元

央行定於2025年11月26日發行2026中國丙午（馬）年貴金屬紀念幣一套。該套貴金屬紀念幣共11枚，其中金質紀念幣6枚，銀質紀念幣4枚，鉑質紀念幣1枚，均為中華人民共和國法定貨幣。



10公斤圓形金質紀念幣含純金10公斤，面額100000元。（網上圖片）

1公斤梅花形金質紀念幣含純金1公斤，面額10000元。（網上圖片）

500克圓形金質紀念幣含純金500克，面額5000元。（網上圖片）

150克圓形金質紀念幣含純金150克，面額2000元。（網上圖片）

15克梅花形金質紀念幣含純金15克，面額200元。（網上圖片）

3克圓形金質紀念幣含純金3克，面額50元。（網上圖片）

該套貴金屬紀念幣正面圖案均為中華人民共和國國徽，襯以中國傳統吉祥紋飾，並刊國名、年號；背面則圍繞「馬」的主題進行設計，有奔馬造型、母子馬造型、裝飾馬造型等。

其中，10公斤圓形金質紀念幣含純金10公斤，直徑180毫米，面額100000元，成色99.9%，最大發行量18枚；1公斤梅花形金質紀念幣含純金1公斤，外接圓直徑100毫米，面額10000元，成色99.9%，最大發行量118枚；500克圓形金質紀念幣含純金500克，直徑80毫米，面額5000元，成色99.9%，最大發行量500枚；150克圓形金質紀念幣含純金150克，直徑60毫米，面額2000元，成色99.9%，最大發行量1000枚；15克梅花形金質紀念幣含純金15克，外接圓直徑27毫米，面額200元，成色99.9%，最大發行量8000枚；3克圓形金質紀念幣含純金3克，直徑18毫米，面額50元，成色99.9%，最大發行量120000枚。

銀質紀念幣則有4種規格。1公斤圓形銀質紀念幣為精製幣，含純銀1公斤，直徑100毫米，面額300元，成色99.9%，最大發行量5000枚；150克圓形銀質紀念幣為精製幣，含純銀150克，直徑70毫米，面額50元，成色99.9%，最大發行量8000枚；30克梅花形銀質紀念幣為精製幣，含純銀30克，外接圓直徑40毫米，面額10元，成色99.9%，最大發行量60000枚；15克圓形銀質紀念幣為精製幣，含純銀15克，直徑33毫米，面額5元，成色99.9%，最大發行量250000枚。

1公斤圓形銀質紀念幣為精製幣，含純銀1公斤，面額300元。（網上圖片）

150克圓形銀質紀念幣為精製幣，含純銀150克，面額50元。（網上圖片）

30克梅花形銀質紀念幣為精製幣，含純銀30克，面額10元。（網上圖片）

15克圓形銀質紀念幣為精製幣，含純銀15克，面額5元。（網上圖片）

15克的鉑質紀念幣含純鉑15克，面額500元。（網上圖片）

此外，央行本次還增設了15克的鉑質紀念幣，含純鉑15克，直徑27毫米，面額500元，成色99.9%，最大發行量10000枚。

據悉，該套貴金屬紀念幣由瀋陽造幣有限公司、上海造幣有限公司和深圳國寶造幣有限公司鑄造，中國金幣集團有限公司總經銷。