社科院發布多項科技考古重大成果　中國唯一唐代金甲完成修復

周三（14日），中國社會科學院在京發布多項科技考古與文化遺產保護重大成果，其中，國內唯一唐代金甲完成修復。



據央視報道，經過持續4年的努力，青海都蘭2018血渭一號墓出土的文物，近期完成重點文物保護修復，包括國內唯一的唐代金甲實物「鎏金銅甲」，模擬復原後再現唐代吐谷渾王室的禮儀風貌；曾盛裝葡萄的漆盤，科技分析確認採用唐代頂級的金銀平脫工藝；一塊紮經染色織物殘片，經碳-14測年等技術驗證，其年代不晚於公元750年，是迄今世界範圍內年代最早的紮經染色織物實物，反映出中國是紮經染色這一世界性古典紡織技術主要發源地，它來自古代中國西南地區，經土貢體系與商貿網絡運往長安及周邊地區。科技考古揭示出唐代各民族交往交流交融的歷史圖景。

紮經染色織物殘片。（央視新聞）

鎏金銅甲。（央視新聞）

考古專家還綜合利用樹輪年代學等科技手段，首次鑒定出浙江施嶴遺址出土的古樹遺存，距今約4500年，是國內已知年代最早、種屬最為確切的楊梅古樹，為進一步認識良渚文化時期先民的飲食結構與生業經濟提供了重要資料。

除了文物保護修復和歷史研究闡釋外，發布成果還包括中國動物資源標本庫建成並投入使用，河北南莊頭遺址出土的中國最早的家犬、河南賈湖遺址出土的中國最早的家豬等，均收藏在此，標本庫匯集60多年來全國121處遺址出土的古代動物骨骼以及現生動物標本，總計超過10萬件，為中華文明研究提供序列完整的考古證據。