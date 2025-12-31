尋秦記｜秦始皇建的阿房宮被項羽燒掉？2025年考古成果再還他公道

在2025年最後一天，港產片《尋秦記》電影版上映。這部承載觀衆20餘年情懷的經典作品首登大銀幕，再次激發大家對戰國及秦朝歷史的興趣。



西楚霸王項羽火燒阿房宮的故事流傳千年。但在近二十多年來，西安市文物局對阿房宮遺址考古勘探，確定阿房宮未建成、未經火燒，令不少人對這座當年的「天下第一宮」產生好奇。



電視劇《尋秦記》中，項少龍的兒子是項羽。（電視劇《尋秦記》）

阿房宮遺址位於陝西省西咸新區灃東新城，是秦始皇三十五年（西元前212年）開始營建的秦帝國朝宮，然而隨着秦朝滅亡，阿房宮營建被迫終止。

圖為阿房宮遺址。（西安日報）

央視網及《大眾日報》等報道指，近年考古已確證阿房宮僅完成前殿夯土台基（約54萬平方米）、未建成樓閣，且無大規模火燒痕跡。項羽燒的是咸陽宮（有厚達1米的紅燒土堆積），與阿房宮遺址無關。

考古隊挖掘發現，阿房宮僅完成前殿夯土台基，三面牆基初建、南牆未修，無柱礎、瓦當、鋪地磚等上層建築遺存。

在2025年，考古隊公布的最新考古成果。（央視新聞）

2025年最新成果公布

在2025年，考古隊公布的最新考古成果，進一步揭示了這一「未竟工程」的營建細節——這座宏偉台基，竟建造在湖底淤泥之上。

阿房宮與上林苑考古隊隊長劉瑞表示，此次在台基中部的發掘確證了此前猜測：整個約54萬平方米的台基下方，均勻分佈著厚達0.5至0.6米的連續黑色淤泥層，淤泥層之下才是原始生土。這直接表明，營建工程啟動前，此處並非堅實陸地，而是一片廣闊的濕地或淺湖。

如此一來，工程的第一步便是「排水清淤」。施工者對湖底鬆軟的淤泥進行了大規模、高精度的地基處理：中心較深處多清理淤泥，邊緣較淺處少清理淤泥，最終形成厚度均勻、由外向內略呈坡狀的堅實基底，在此之上才啟動舉世罕見的夯土工程。單是地基處理就需耗費大量人力與時間，而結合史料記載，阿房宮的停工與未完成，更有著清晰的時間線佐證。

項羽燒的是甚麼？

據近年考古研究，阿房宮未被火燒的關鍵依據是：20萬平方米勘探範圍內僅見零星紅燒土，無碳粒、炭化層等「火三月不滅」的大規模焚燒證據。

至於項羽燒毀的是什麽？其實是咸陽城內的秦朝宮殿。《史記》中記載項羽「燒秦宮室，火三月不滅」，所指的是咸陽宮等建築群。

反映戰國歷史背景

隨着《尋秦記》電影版上映，再次激發大家對戰國及秦朝歷史的興趣。事實上，《尋秦記》並不是毫無歷史依據的穿越爽劇，它有各種真實的歷史背景。例如劇中項少龍讓趙盤冒名頂替嬴政，其實是反映歷史上嬴政生父之謎這個爭議。劇中多次出現列國使者密會圖謀抗秦的情節，也是戰國晚期「合縱」戰略的真實寫照。