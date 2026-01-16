四川6旬漢幫鄰居殺過年豬　慘遭豬踢至四級傷殘　邀約者判賠52萬

四川合川一老伯邀請鄰居幫忙殺過年豬，在殺豬過程中，鄰居被豬掙扎踢倒致四級傷殘，法院判邀約者賠付52萬元（人民幣，下同）。



豬在掙扎的時候很容易踢到人。（小紅書：@吱昂張）

據《紅星新聞》報道，2024年1月29日下午，四川合江縣77歲的方某邀請66歲的鄰居，幫忙殺年豬，惟鄰居在過程中被掙扎的豬踢倒，住院治療逾一個月才出院。出院診斷顯示，鄰居頸椎脫位，四肢癱瘓，頸部脊髓損傷，頸椎骨折，脊柱骨折等。事故發生後，方某已墊付84352.9元。

法院認為，每年都有農村「殺過年豬」請鄰居前去幫忙。（小紅書：@696150C8）

2025年2月13日，某大學司法鑑定中心出具司法鑑定意見書顯示，鄰居的頸椎骨折脫位伴頸脊髓損傷致截癱，評定為四級傷殘。同年5月30日，某大學司法鑑定中心出具鑑定意見書稱，鄰居屬於部分護理依賴，護理期評定5年。

公開資料顯示，截癱指因脊髓損傷導致雙下肢及軀幹下部運動功能喪失的癱瘓類型，脊柱壓縮性骨折、脊髓損傷、橫斷性脊髓炎、脊髓腫瘤、椎骨結核和脊髓空洞症等，是造成截癱的常見原因。

法院認為，按照當地習俗，農村「殺過年豬」請鄰居前去幫忙每年都有，一般提供勞務的一方為他人無償提供勞務。法律規定，無償提供勞務的幫工人因幫工活動遭受他人損害的，根據幫工人和被幫工人各自的過錯承擔相應的責任。

經四川省合江人民法院審理，酌情確定由被告方某承擔70%的責任，原告自己承擔30%的責任。判決77歲的方某需承擔52萬餘元，扣除已墊付的8萬多元，還應賠償66歲的鄰居43萬餘元。