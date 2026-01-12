女子網上求助幫忙殺豬　引上千網民驅車前往迫爆屋企　場面極墟冚

1月9日，重慶一名女子隨手發佈了一則短片，邀請大家來幫忙「殺過年豬」意外走紅網絡，吸引了上千名網民驅車前往，擠爆了農家小院。村幹部直言，豬都不夠殺，還驚動了官方文旅部門。



《極目新聞》報道，重慶女子「呆呆」發佈了一條短片稱：「1月11日我家要殺兩頭豬，有人來幫我按豬嗎？請你吃刨豬湯（吃豬肉）！年邁的老父親年齡大了，我怕他按不過豬」。

呆呆還說：「不為別的，就想我家門口停滿車，最好是比結婚場面還多的車！在村裏讓我揚眉吐氣一回」！隨後在評論區發了自家地址。

上千網民來到呆呆家幫忙殺豬。（抖音@呆呆）

上千名網民來到呆呆家。（抖音@呆呆）

吃豬肉群被加滿 官方文旅也坐不住啦

該短片得到了網民們的熱捧，兩天多的時間內，已有18萬多點讚、14萬多轉發。呆呆建了5個「刨豬湯群」，很快也全部被加滿，許多外地網民表示要來幫她按豬腿、吃豬肉。

呆呆建了5個「刨豬湯群」，全部被加滿。（抖音@呆呆）

眼看陣勢越來越大，呆呆也有些惶恐，她專門給「豬友們」寫了一個帖子，直言人太多了，如果招待不好的話請原諒。同時她還表示，除了按豬的，還希望有人來幫忙燒火、切菜等。

1月11日早上，重慶「合川文旅」發佈短片，請遠在他鄉的遊子回家吃刨豬湯。在官方發出的影片裏可見，各地網民已經來到呆呆家中，他們帶來了各種禮物，也真的在幫忙殺豬。當天下午，「合川文旅」還在現場向網民們分發當地著名景點釣魚城的門票。

網民擠爆了呆呆家的小院。（小紅書@山城漫姐）

直播圍觀人數超10萬 村幹部：人太多，殺了5頭豬

11日晚8時許，村裏聚集了大量網民，大家正在舞龍、放煙花，十分熱鬧。直播間實時在線人數超過10萬人，不少外地網民表示羨慕。

村幹部郝先生透露，現場一共宰殺了5頭豬，除了呆呆家的2頭，另外3頭是其他公司和網紅捐助的。當天村裏來了一千多網民，比過年還熱鬧，午飯和晚飯都是在呆呆家院子吃的。

網民的車停滿了呆呆家附近的路。（小紅書@山城漫姐）

報道指，由於現場車輛太多，包括派出所在內，當地政府部門還派出大量工作人員維持秩序，尤其是指揮網民們有序停車。