「棋聖」聶衛平於北京病逝　曾屢挫日本超一流棋手創造連勝神話

1月15日，中國圍棋協會發佈訃告，中國圍棋協會名譽主席、「棋聖」聶衛平九段，因病醫治無效，於2026年1月14日22時55分在北京逝世，享年74歲。



2019年10月23日，中國棋手聶衛平在2019年中韓圍棋國手友誼賽中思考。（新華社）

聶衛平生前照片。（極目新聞）

開創「聶旋風」時代，三度擊敗日本隊加冕「棋聖」

據央視新聞，總台記者經國家體育總局、中國圍棋協會等多方確認，中國圍棋協會名譽主席聶衛平病逝。

綜合《北京青年報》、《上觀新聞》報道，聶衛平生於1952年8月17日，籍貫為河北深州。少年學棋天賦過人，1973年被選入國家集訓隊，是我國圍棋界的標誌性人物之一。

年輕時的聶衛平。（網絡圖片）

1976年訪日比賽，聶衛平連續擊敗日本圍棋大賽冠軍獲得者，被日本棋界稱為「聶旋風」。

在上世紀80年代的中日圍棋擂台賽中，聶衛平作為中國隊主將力挽狂瀾，連勝小林光一、加藤正夫和藤澤秀行3位日本超一流棋手，創造了「擂台連勝神話」。

據統計，在前3屆中日圍棋擂台賽，聶衛平豪取9連勝，連「斬」日本多位圍棋主將，率領中國圍棋包攬前3屆中日擂台賽冠軍，這也被視為中日圍棋交手史的轉捩點。

因此，聶衛平被當時的國家體委和中國圍棋協會授予「棋聖」稱號，掀起了全國的圍棋熱潮。

聶衛平講解棋局。（新華社）

此外，聶衛平曾出任圍棋國家隊總教練，帶教出常昊等世界冠軍，並培養了古力、檀嘯、辜梓豪、柯潔等頂尖的棋手，並積極參與圍棋活動，對中國圍棋的普及、發展、走向世界作出了不可磨滅的奠基性貢獻。

柯潔圍棋（新華社）

患癌康復後仍參加圍棋活動，一年前曾因腦梗昏迷12日

據了解，2013年11月，聶衛平歷經癌症手術，短時間內暴瘦40多斤。術後仍毅然堅守熱愛，身體逐漸康復之後，聶衛平的身影重新活躍在國內的各類圍棋活動中。

2015年11月，他參加了由兒子孔令文策劃的在蕪湖進行的中日圍棋擂台賽紀念賽。2016年1月下旬，他還和徒弟常昊搭檔在一項名人雙人賽中奪得冠軍。他曾多次坦言：「只要是對圍棋有益處的事情，我都會不遺餘力去做。」

聶衛平思考棋局。（新華社）

其家屬稱，2025年3月，聶衛平因突發腦梗昏迷12天，蘇醒後始終以堅韌姿態積極康復。

1月15日淩晨，聶衛平女兒聶雲菲在個人帳號發文悼念：「明明已經恢復那麼好了，為什麼上天這樣無情，為何人生如此無常，子欲養而親不待……」