廣東蟬聯「最能生省份」　多村發錢獎勵生B：二孩獎1萬、三孩3萬

近年內地出生率持續走低，為了扭轉這個現象，廣東一些村社拿出「真金白銀」鼓勵大家生孩子，只要生孩子就發錢，甚至一些廣東企業也出台鼓勵生育措施，除了給錢，報銷奶粉和紙尿褲費用，甚至還承擔孩子讀公立幼兒園的學費。



《中國統計年鑑2025》公佈31省份人口出生率數據，廣東以113萬新生兒連續七年蟬聯「生育冠軍」，出生人口佔全國比重11.8%，即全國每9個新生兒就有1個在廣東。

廣東以113萬新生兒連續七年蟬聯「生育冠軍」。（網絡圖片）

東莞村社生二孩獎1萬 三孩獎3萬

據《第一財經》報道，為鼓勵村民生育，東莞市常平鎮漱新村宣佈，對符合條件的村民生育二孩獎勵1萬元（人民幣，下同），三孩獎勵3萬元，二胎雙胞胎或一胎三胞胎則獎4萬元。除了漱新村，東莞已有多個村出台鼓勵結婚生育的措施。東莞之外，廣州、佛山也有多個村社獎勵村民生育的措施。

越來越多廣東村社生娃發錢。（網絡圖片）

廣東企業生孩就給獎金 報銷奶粉紙尿褲

近年不少廣東企業獎勵員工生育，包括僑銀股份、小鵬汽車、名創優品等。

小鵬汽車在2025年會上就宣佈推出「小鵬新生計劃」，將為新生二胎或新生一胎雙胞的員工家庭發放一萬元，為生三胎的員工家庭發放三萬元。

小鵬汽車推出「小鵬新生計劃」，只要生孩子就給員工發錢。（網絡圖片）

2023年上市公司僑銀股份發佈員工生育福利，員工第一個孩子0至3歲期間，可享受每季度4200元、3150元、1500元的奶粉及紙尿褲費用報銷；第二個孩子除奶粉及紙尿褲費用報銷，就讀公立幼兒園的學費全免；第三個孩子能一次性拿到10萬元。

全國每9個新生兒就有1個在廣東

《中國統計年鑑2025》顯示，廣東2024年出生人口比上一年增加了10萬人，達113萬人，這也是廣東連續7年成為第一生育大省，連續5年成為唯一出生人口超100萬的省份。廣東出生人口佔全國的比重達11.8%。這意味着全國每9個新生兒中就有1個在廣東出生。

2024年共有18個省份出生人口超過20萬人，其中14個省份出生人口達到或超過30萬人，分別是廣東、河南、山東、四川、河北、江蘇、廣西、貴州、浙江、雲南、湖南、安徽、湖北和江西。