貴州婦數平米房間內養育8孩子惹疑　婦聯：情況屬實　將提供幫扶

近日，貴州六盤水市一網民「貴州小雪」透過抖音賬號發佈影片，稱自己在狹小的房間內養活八個孩子，引發社會的廣泛關注與網絡熱議。不少網友在表達關心的同時，也對她的言論真實性提出質疑。



為了了解事件的真相，11月21日，內媒《大皖新聞》聯繫到「貴州小雪」所屬的鐘山區婦聯，其工作人員表示已注意到此事並正在進行核查。22日，鐘山區婦聯向大皖新聞回應，他們已對「貴州小雪」家中情況進行實地訪查，確認其所述屬實，並表示將持續關注其家庭，提供教育指導及就業幫助。



據報道，「貴州小雪」在片中展示其與八個孩子共處數平米的小房間，畫面中經常可以看到她背著兩名幼兒做家務的情景。她的賬號簡介顯示，八名孩子中包括來自不同來源的兒女，至11月22日下午，其賬號的粉絲已達12.4萬。

評論區中，許多網友對她和孩子的生活狀況表示擔憂，質疑這樣的環境是否適合養育孩子。然而，也有人質疑這是否是故意的炒作，認為她實際上並未真正撫養這麼多孩子。

數平米的房間內養育了8個孩子。（極目新聞）

在11月20日的一段影片中，部分網友注意到畫面中出現了疑似「假孕肚」的物品，這進一步引發了炒作的質疑。為了查明事實，鐘山區婦聯介入並安排鄉鎮婦聯上門核實情況。

22日，婦聯工作人員表示，經過再次核查，確認「貴州小雪」確實養活八個孩子，且其抖音主頁描述的狀況與實際情況一致。據悉，孩子們的日常生活由夫妻雙方及家中老人共同照料，並且在醫療和教育上均有保障，並無異常情況。

房內床上堆積的衣物。（極目新聞）

針對影片中提及的夫妻爭吵和離家出走的情節，婦聯表示「貴州小雪」與丈夫的關係目前較為穩定。而關於「假孕肚」一事，婦聯工作人員表示，影片發布後不久，「貴州小雪」已做出解釋，稱該物品是她在懷孕期間用以保護肚子。未見相關實物，因此未予置評。

婦聯計劃持續關注她的家庭，並在家庭教育、育兒補助等方面提供指導和支持，還考慮為她提供電商培訓，幫助增加收入以更好地照顧孩子。