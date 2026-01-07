廈門5歲男童遇害　鄰居作案後自殺　家屬：孩子頸部、後背有刀傷

1月5日，廈門一名母親稱，她5歲的兒子被屋苑另一住戶殺害。警方於昨日（1月6日）通報稱，事發於2025年12月29日晚，疑犯作案後自殺身亡，目前案件還在調查。



廈門5歲男童被鄰居殺害。（新京報）

內媒《新京報》報道，遇難男童的母親表示，事發當天孩子正在屋苑內玩耍，在脫離家長視線約半小時後在樓道被發現遇害，脖子和後背有多處刀傷，行兇者也已墮亡。

屋苑物業稱，有居民說曾見過行兇者與小孩家屬爭吵。但孩子母親否認，表示並不認識疑犯及其家人，雙方也未曾有矛盾。屋苑物業表示，目前疑犯的家屬已經搬離該屋苑，孩子母親表示，自己一家也已搬走。對孩子的屍檢已經完成，但還未收到死亡證明和立案通知書。

1月6日，廈門市公安局同安分局通報稱，2025年12月29日20時許，廈門市同安區某小區發生一起刑事案件，致一名未成年人遇害。

經調查，疑犯張某（女，59歲）作案後已當場自殺身亡。目前，案件正在進一步調查中。