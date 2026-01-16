男子與女主播訂婚始知對方39歲有3孩　上女方家吃飯驚見孩子喊媽

近日，河南開封27歲男子滕先生透過河南電視台民生節目《小莉幫忙》求助，控訴自己2023年在網路認識一位自稱單身的女主播「燕兒」，兩人迅速發展為戀人並訂婚，期間他前後花費三四十萬元人民幣，包括直播打賞、戀愛轉帳及彩禮，卻在訂婚後才發現對方隱瞞已是三孩之母的重大事實，讓他感覺徹底被騙。



滕先生表示，認識初期，對方聲稱單身並想找結婚對象。他在直播間多次大額打賞，總計數萬元；兩人還在上海見過面，他形容對方「長得挺好看、能說會道、特別溫柔」。正式戀愛後，女方以各種理由索要錢財，他陸續轉給8萬多元。交往半年後，雙方舉行訂婚儀式，連見面禮與彩禮共給了11萬元，並約定2025年10月1日結婚。

本以為幸福即將到來，但滕先生過年到女方家吃飯時，一個小孩直接喊女方「媽媽」！讓他大吃一驚。之後他到村裏打聽，才知女方已結過兩次婚、有三個孩子，甚至真實年齡39歲，而非先前所暗示的年輕單身。他還發現，訂婚後女方繼續在直播間與其他「大哥」曖昧，聲稱自己單身並索要禮物。直到2025年5月，女方突然人間蒸發，讓他徹底崩潰，認為自己遭遇「騙婚騙錢」。

對此，女方父親接受節目採訪時則提出相反說法，他指女兒年齡三四十歲，確實離過婚、有孩子，但男方早就知情。反倒指控滕先生隱瞞自身情況，謊稱自己是大老闆、在開封市中心有房，騙女兒感情與信任。目前彩禮9萬元已全數退還。

他還提到，滕先生曾堅稱自己是老闆，要求女兒準備十幾箱鈞瓷（河南特產陶瓷）作為員工福利，並讓女兒去當秘書。對於女方與直播間其他男粉絲互動，女方父親稱由於男方限制，那時女兒基本沒再開播。滕先生則堅決否認自己說過是大老闆，強調「就是一個普普通通打工的」。

律師席軍旗認為，根據《民法典》規定，戀愛期間以結婚為目的的大額轉帳屬於附條件贈與，若未領證結婚，條件未成就，女方應返還該部分款項及彩禮；但日常小額贈與，或帶有專屬意義的520、1314等紅包，則無需返還。若有轉帳記錄、聊天截圖等證據證明為借款或附條件贈與，可先協商，協商不成可向法院起訴，法院將綜合金額、用途、雙方過錯等因素判定返還數額。