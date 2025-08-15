內地女主播糖糖突發腦溢血去世　終年27歲

內地女主播「糖糖」突發腦溢血去世，終年27歲。



遼寧一聲播帳號發布訃告稱，其旗下合作的女主播糖糖突發腦溢血去世。（網上圖片）

據《極目新聞》報道，遼寧一聲播帳號周三（8月13日）發布訃告稱，其旗下合作的女主播糖糖於周二（8月12日）下午突發腦溢血去世。

不少網民對於糖糖的突然離世感到震驚，亦有不少網民表達了哀悼，一名自稱糖糖徒弟的網民留言稱，「我最親愛的師父，希望你下輩子一定一定要為自己而活，一直溫暖開心的活著……我會一直一直想念你。」

據糖糖的社交平台顯示，她的IP地址為遼寧，最後一條影片的發布時間為8月7日，內容是她手寫的朱自清的散文《春》。

據糖糖的社交平台顯示，她最後一條影片的發布時間為8月7日，內容是她手寫的朱自清的散文《春》。（網上圖片）

糖糖。（極目新聞）

據了解，聲播即是無需露臉，僅憑聲音與觀眾進行實時互動的主播。在該聲播賬號的社交平台主頁上，其直播內容包括娛樂、遊戲、唱歌，24小時不間斷。

而腦溢血又稱腦出血，是指非創傷性腦內血管破裂導致血液在腦實質內聚集。目前，腦溢血佔全部腦卒中的25%~55%，發病急、進展快。1個月的死亡率高達35%~52%，發病6個月仍有80%存活患者遺留殘疾。

腦溢血的罪魁禍首往往是高血壓。內地醫生提醒，患有高血壓、糖尿病、高脂血症、動脈硬化等基礎疾病的人群更容易發生腦出血，原因是患者長期受基礎疾病影響，腦血管常發生病變，進而增加引起腦出血的風險。