貴州茅台時隔一年半再換帥　貴州省能源局局長陳華接任董事長

貴州茅台時隔一年半再次換帥，周六（25日）上午，茅台集團召開大會宣布重大人事調整，宣布張德芹不再擔任茅台集團董事長職務，貴州省能源局局長陳華接任茅台集團董事長。



公開資料顯示，陳華，男，彜族，1972年3月出生。貴州盤州人，中共黨員，1994年7月參加工作，工程碩士學位，中國礦業大學礦業工程領域專業畢業。

陳華。（封面新聞）

陳華歷任盤江礦務局十城礦採四區助工，盤江煤電集團公司十城礦採一區技術主管、副區長、區長，副總工程師兼採四區區長、安監處處長、副礦長，盤江煤電集團公司馬依煤業公司副總經理，盤江精煤股份有限公司土城礦副礦長、礦長，盤江投資控股(集團)有限公司副總經理，貴州林東礦業(集團)有限責任公司副董事長、總經理、黨委副書記，林東煤業發展股份有限公司董事、總經理、黨委委員(兼)。

此後，陳華還曾任貴州省安全生產監督管理局副局長、黨組成員，貴州煤礦安全監察局黨組成員，貴州省六盤水市副市長，貴州盤江國有資本運營有限公司副董事長、總經理、黨委副書記，貴州盤江煤電集團有限責任公司副董事長、總經理、黨委副書記，貴州盤江煤電集團有限責任公司黨委書記、董事長。2022年3月起任貴州省能源局黨組書記，後出任貴州省能源局局長。

張德芹離任。（封面新聞）

今次是貴州茅台時隔一年半再次換帥，2024年4月29日晚間，貴州茅台酒股份有限公司發布公告稱，根據貴州省人民政府相關文件，推薦張德芹為公司董事、董事長人選，接替丁雄軍，後者涉嫌嚴重違紀違法接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。

隨後，張德芹出任中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，貴州茅台酒股份有限公司黨委書記、董事長。