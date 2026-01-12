珍惜生命│12歲女童吞近百粒藥輕生　遺書：日復一日學習好累好累

2024年2月，江蘇盱眙一名12歲女孩在家中服下祖母的近100粒心臟病藥自殺身亡，留下「遺書」稱「日復一日的學習，好累好累……」。女孩母親以學校未盡到管理保護職責為由起訴校方和老師，要求賠償並撤銷此前與學校簽訂的《調解協議書》。2025年10月30日，法院一審判決駁回其全部訴訟請求。該案件近日將二審開庭。



女孩留下的遺書。（新聞夜航）

小許母親稱當時床上鋪滿英語作業。（新聞夜航）

女童留遺書稱受不了學業壓力 母親起訴校方和老師

《九派新聞》報道，2024年2月，小許（化名）因腸胃炎請假在家。晚飯過後，她獨自留在二樓房間內寫作業。隨後，其祖母聽到房間傳來異響，上樓查看時發現孩子已面色青紫，臉朝下的趴在地上。

12歲女孩小許。（新聞夜航）

小許的父母、派出所民警、法醫陸續趕到，發現房間內留下一封「遺書」，垃圾桶裏翻出一個空藥瓶——該藥用於治療心臟病，是一瓶剛開封、整整一百粒的藥。其「遺書」上寫：「日復一日的學習，好累好累，一直寫不會的英語單詞……回來還要被你們嘲笑胖，我累了，別救我了」。

小許母親認為，學校和老師的教育方式不當，她將校方和老師告上法庭。除了要求賠償，她還請求撤銷此前與學校簽訂的一份《調解協議書》。協議中，學校基於「人道主義」給付2萬元（人民幣）慰問金，家屬同意不再追究。

法院一審駁回訴求 案件將二審 網民：老師無妄之災

2025年10月30日，法院一審判決，駁回小許母親的全部訴訟請求。法院認為，僅因任課十餘天的老師要求其訂正作業，將其喊到辦公室溝通和輔導即導致自殺，期間的因果關係難以認定。

該案引發網民熱烈討論：「英語老師真是無妄之災」「這要是家長勝訴了，不知道多少老師的心就寒了」「現在的孩子過早的能夠從手機接觸到大人根本想像不到的東西，心理上出問題的概率在增大」。

目前，英語老師因無法坦然面對原來的學生已離職，她回應稱：內心充滿懊惱與委屈，不知如何才能自證清白。小許媽媽表示，近日將二審開庭。

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288