女子遭逼婚嫁大15歲男喝農藥輕生　親屬：其積蓄還遭母悉數｢借｣走

近日，湖北仙桃一名23歲女子謝某某因家庭逼婚壓力，於1月7日晚口服約10ml敵草快農藥輕生，引發社會廣泛關注。目前，她已轉入武漢的華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院接受治療，病情有所好轉，但仍需持續搶救。家屬透過「水滴籌」平台發起20萬元（人民幣．下同）籌款，截至1月15日已籌得11萬餘元。



其親屬在網上發帖稱，謝女不但被母親逼與年齡相差15歲的男子結婚，還被拿走所有積蓄，矛盾累積下想用一瓶農藥結束生命，事後謝母甚至在ICU詢問其銀行卡密碼一事。不過也有知情人士指，與實際情況有出入。雙方各執一詞。當地婦聯則表示，待救治結束後會澄清一些事情。



謝女在醫院持續接受治療。（大風新聞）

事件起因：逼婚與積蓄爭議

據親屬及知情人士描述，2002年出生的謝某某自幼由外婆撫養長大，長期在農村留守，後來外出打工從事保安等工作，月收入僅兩三千元，生活極其節儉，甚至舍不得吃飯，最後省吃儉用攢下約6萬元的積蓄。2025年下半年，其母親因骨折失業、生活困難，將這筆錢「借走」用於在縣城購置房產，稱日後會給利息。謝某某因此失去所有積蓄，經濟陷入絕境。

母親隨後透過親戚介紹，為謝某某安排與一名1987年出生，即大她約15歲的男子結婚。雙方2025年8月見面，僅相處數天後，男方堅持「必須先領結婚證才能買房」，兩人迅速領取結婚證。原計劃1月24日舉辦婚禮，但領證後男方未再提及買房、彩禮、婚紗照等事宜，謝某某感到被「失信」，堅決不肯繼續結婚。

謝某某多次向母親要求辦理離婚，但母親認為「都是親戚介紹，到婚禮那天不出面自然就離了」，並希望女兒慢慢接受。同時，外公外婆等長輩頻頻關心婚事，讓謝某某感覺整個家庭都在逼婚。1月7日晚，在極大壓力下，她僅花費2.54元買了農藥服下，5小時後自行撥打急救電話求生。

謝女表姐發文。（大風新聞）

醫療與經濟困境

1月8日凌晨，謝某某被送往仙桃市第一人民醫院，診斷為敵草快中毒、急性腎功能不全、凝血功能異常、低蛋白血症、中度貧血等。後轉至協和醫院急診，病情一度危重，ICU每日費用高達1.2萬元。謝家經濟條件極差，無房產、無車、無低保、無醫保、無人身險，母親長期打零工，另一女兒尚在讀書，無法負擔巨額醫療費。

家屬表示，謝某某腦袋清醒，強烈求生欲促使她及時就醫。目前她已轉危為安，口腔黏膜仍有不適，但親人全程陪伴看護。1月14日，男方曾到醫院探望，但因她在ICU未能見面。

謝女診斷證明。（大風新聞）

謝女急診病歷。（大風新聞）

雙方說法分歧 婦聯將發通報澄清

網傳消息中，謝某某表姐曾在朋友圈描述母親「拿走6萬元積蓄」、「在ICU索要銀行卡密碼」等情節，引發輿論對母親的強烈批評。

但有知情人士澄清，積蓄是母親「借用」購房，金額為4.5萬元，會有利息，並非強搶；ICU期間母親未索要密碼，反而因擔心費用不足向親戚籌錢，甚至報警求助醫院繼續救治。表姐發起網絡籌款後，母親重燃救治信心，並表達懺悔。

謝女仍在病床上。（大風新聞）

男方知情人士則表示，雙方見面後曾多次吃飯，男方同意不勉強結婚，已退掉準備購買的房子定金；婚紗照等承諾因對方約不出來未能兌現，但並非故意失信。

仙桃市婦聯工作人員回應，目前正跟進此事，救治為首要任務。待謝某某身體康復後，婦聯將以通報形式向公眾澄清相關事實，避免誤解擴大。