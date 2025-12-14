河南28歲女教師新婚當日墮樓亡 生前曾發文稱遭父母以死逼婚
撰文：許祺安
出版：更新：
有網民發帖稱，12月10日，河南平頂山市魯山縣一名女教師新婚當日在屋苑墮樓亡。據《極目新聞》，涉事屋苑居民證實事件，當地殯儀館一名工作人員稱，11日接收了一名28歲女教師的遺體。
事發屋苑住戶王梅（化名）稱，墮樓者是一名「95後」後高中教師，12月10日新婚當天從7樓墮下。
網上流傳該名女教師的朋友圈文章顯示，其自述從大學開始被催婚11年，「以死相逼都必須要結婚的父母…所以我結婚了，我完成了我這輩子最大的任務」，女子最後稱：「窗戶下邊是一樓的院子，很抱歉，我只能找到這個機會。」
上述居民王梅表示，她的朋友是這位教師的微信好友，這條朋友圈確實是她生前所發。
墮樓女子供職的學校職員稱該女子確為該校老師，該女子的一名同學也向內媒證實了此事。魯山縣殯儀館職員稱，他們在11日接收了一名28歲高中女教師的遺體，並表示該女子於新婚當日墜樓，次日才被送到殯儀館。
求助網站和熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
明愛向晴熱線﹕18288
