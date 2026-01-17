四川一屋苑豪派297.7萬元「紅包」　全體3440戶業主有份引人羨慕

16日一早，四川自貢南湖領御小區25棟一樓業委會門口熱鬧非凡，上百名業主興奮排隊，現場充滿喜悅氛圍：「發錢囉！發錢囉！」這是該小區業委會首次向全體業主發放公共收益「紅包」，一期1000多戶業主率先領取，接下來17日、18日將繼續發放二期、三期。總計3440戶業主將分得297.7萬元，讓不少其他小區業主直呼羨慕。



《封面新聞》報道，現場業主們拿著身份證與房產證，經志願者核實後領取現金「紅包」，每個紅包上清楚標註業主資訊與金額。剛領到錢的吳孃孃揮舞著百元大鈔與房本，笑得合不攏嘴，表示自己住進小區8年了，當天感覺像過年一樣高興。62歲的莫進芳業主家產權面積127.38平方米，這次分得1146元，她感謝業委會的辛勤付出，讓大家真正享受到「共建共享」。

排隊領「紅包」的業主。（封面新聞）

現場核對資料。（封面新聞）

據業委會1月7日公告，本次分配方案為：每戶應得收益 = 產權證登記面積（平方米）× 9元/平方米，精確到元。總面積約33.09萬平方米，總額297.7萬元。其中，商鋪業主最多可分得1.8萬餘元，住宅業主最少也能拿到664元。面積越大，分得越多。

業委會副主任鄒雨微介紹，這筆錢主要來自2021年至2025年第三季度的小區周邊停車場收益及部分廣告收益，總額310餘萬元，經專業審計後決定分紅297.7萬元。這也是小區成立業委會以來，首次大規模返還公共收益給業主。

業委會發布小區共有收益分配方案。（封面新聞）

自貢市物業管理協會人士指出，南湖領御能如此「豪橫」發放，一是多年累計收益首次分配，二是小區地面停車位多、經營資源好，收入穩定。公共收益通常由業委會管理並決定發放時機與金額，若無業委會則由社區代管，待成立後移交。部分小區收益少或全用於維修，無法分紅；每個小區情況不同。

四川博勝律師事務所律師童博解釋，此類收益屬《民法典》第282條規定的「利用共有部分經營、扣除合理成本後歸全體業主共有」。業主若想爭取，可向業委會提議（無業委會則20%以上業主聯名），召開業主大會表決，需專有部分面積及人數雙過半同意。若物業不公示，可書面申請查閱賬目；協商不成可投訴住建部門、12345熱線，或起訴維權；嚴重者還可報案追究刑事責任。