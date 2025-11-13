台老婦照顧腦麻兒50年身心俱疲「嘴塞紅包封鼻殺子」　法官盼特赦

台北市八旬婦人因長年照顧極重度身心障礙的53歲兒子，身心俱疲之下，在兒口中塞1萬元（台幣，下同）紅包並膠帶貼封，導致兒子窒息死亡。台北地院國民法官法庭考量婦人辛苦照料50年，一審判2年6月徒刑，並建請總統特赦。



回顧此案，台北市松山分局於2023年5月12日接獲菲籍看護報案，指轄區內一名患有極重度身心障礙的男子被發現陳屍家中，口鼻有膠帶封住痕跡，當時男子的79歲母親坐在床邊哭泣不止。警方將婦人帶回偵詢，婦人坦承殺子，隨後被送辦。

警方調查發現，53歲的林姓男子因為從小患有極重度身心障礙，平日無法自理生活，仰賴母親負責照料生活起居至少50年。該名婦人於2023年4月底確診新冠肺炎自行隔離，由於她年事已高，且看兒子的狀況一直無好轉，身心靈憔悴之下，在2023年5月12日趁著外籍看護沒發現時，拿著裝有1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴中，以口水巾摀住兒子口鼻並貼上膠帶，導致兒子窒息身亡。

此案件上訴至台灣高等法院後，婦人被法官問說為何使用的是膠帶，婦人回應沒膽子用棉被：

覺得比較難死。

辯護律師主張，劉姓老婦不是真的想殺死兒子，也不可能再犯殺人案件，兒子死了她也受到驚嚇，且被害人殘疾50年之久，無法自理生活，若不是劉婦，也沒人能照顧，強調此案並非單純是「殺人」而已。

法院考量婦人照顧死者時間長達大半輩子，甚至還因此賣房籌費用，但也擔心若不執行宣告刑，可能會影響社會上的其他照顧者有恃無恐，不過因為劉婦情況比較特殊，因此建請總統特赦。

國立臺灣師範大學文學院長須文蔚今天透過Facebook發文評論此事件，對於法官建請賴清德總統特赦劉婦的看法，須文蔚表示，自己很同意3位法官的想法：

法官的這份建請，是司法對行政權發出的最溫柔而沉痛的呼籲，是試圖在嚴峻的法治與人性的極限之間，尋求一條可以讓『合情、合理、合法』三者合一的道路。

須文蔚認為劉婦的案件不是一起簡單的「殺人案」，而是在50年沉重照護下，「一個家庭的無聲崩潰」所產生的悲劇；他也感嘆：「這份絕望，已遠超個體的負荷，成為整個社會必須正視的集體困境，期待國家真正建立安全網，接住每一個絕望的照顧者。」

