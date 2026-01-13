求職者深圳見工收66元路費紅包　公司：感謝應聘者付出誠意及時間

現在大環境難「搵工」，但近日深圳一名求職者面試時竟然遇上「神仙公司」，收到對方贈送的感謝信和66元（人民幣，下同）紅包，她在網上分享這段經歷後，引來不少網民點讚「羨慕」、「這樣的公司文化一定很好」。最後，這名求職者也成功入職該公司。



《極目新聞》報道，剛大學畢業的李女士在深圳求職，1月9日她在龍華區一間公司面試，面試前，工作人員便將一封紅包遞給她，稱是「交通補貼」。面試結束後，她才發現紅包裝有66元以及一封感謝信，信中寫着「隨信附上小紅包，作為給您的交通補助費，聊表心意，感謝您路途奔波的辛苦。」

女子深圳見工收66元紅包和感謝信。（極目新聞）

李女士將這段經歷在網上分享後，引來不少網民共鳴，影片點讚量飆升到16.4萬，有人留言「這樣的公司我也想去」、「66的紅包在廣東有寓意」、「願每個打工人都被溫柔以待」。不久後，李女士在評論區回覆稱，她已經面試成功，負責公司的運營推廣。

雖然大部分網民認為是暖心之舉，但也有人質疑是營銷。1月11日，當事公司負責人稱，給面試者發紅包、寫感謝信是去年年底的一項新舉措，「我們覺得面試是一件很辛苦的事情，無論結果如何，他們願意付出時間和誠意來面試，我們都應該表示感謝。」