纜車停電過百遊客被困半空凍僵2小時　蘭州龍山滑雪場致歉停業

1月17日，甘肅蘭州龍山國際滑雪場發生停電事故，供電恢復後，纜車又因驅動齒輪箱卡滯導致無法運行，過百名遊客被困纜車上逾2小時，救援人員需要架起長梯逐一救走遊客，所幸無人傷亡。目前，滑雪場已無限期暫停營業以配合調查，並承諾會向受影響遊客作出補償。



網傳影片顯示，有人在山路手提「大聲公」廣播稱，纜車因電力故障停電，雪場已向救援部門請求支援，提醒遊客們請勿打開護欄。另有片段顯示，遊客坐在纜車上停在半空，纜車下方有多名救援人員正在施救。救援人員讓遊客將雪板扔下，在纜車座位下方搭長梯救人。

有人在山路手提「大聲公」廣播，提醒遊客們勿打開護欄。（影片截圖）

救援人員需要架起長梯逐一救走遊客。（影片截圖）

《極目新聞》報道，有遊客稱，自己在纜車上被困2個小時後才被救下，有遊客稱「凍麻了」，還有人稱被困近3個小時，最終在纜車恢復正常運行後安全落地。

《央視新聞》報道，1月17日下午4時，臯蘭縣什川鎮蘭州龍山國際滑雪場纜車因突發停電故障導致停車，滑雪場緊急處置20分鐘後恢復正常供電，再次啟動纜車驅動齒輪箱出現卡滯導致纜車停運，纜車遊客104人被困。

救援人員需要架起長梯逐一救走遊客。（影片截圖）

大批遊客被困纜車上。（影片截圖）

《臯蘭發布》消息，截至1月17日傍晚6時47分，纜車恢復正常運行，被困遊客全部安全落地，未造成人員傷亡。

同日，龍山滑雪場在微信公眾號發文致歉，稱對此事件深感愧疚和自責，並表示目前故障原因正全力調查，將配合相關部門全面排查安全隱患，做好後續處理工作。

1月18日，龍山滑雪場工作人員稱，因事發當日電力故障問題，滑雪場已經暫停營業，何時再開業無法確定，雪場會向被困遊客作出補償。