曹西平猝逝享年66歲　《康熙》經典畫面已成回憶　小S悲痛回應

台灣資深藝人曹西平12月29日深夜被發現在家中離世，享年66歲。許多觀眾對於曹西平印象最深的是他在節目《康熙來了》罵人「醜八怪」，以及和小S鬥嘴的經典畫面，小S（徐熙娣）則透過經紀人表達心情，她表示，「會永遠記得他的獨特魅力！」



29日晚間，新北市消防局接獲曹西平乾兒子報案，救護人員到場時，已確認曹西平出現明顯屍斑與遺體僵硬情形，符合到場即判定無法施救的情況。曹西平終身未婚且膝下無子，近年與乾兒子一家同住，曹西平早早便預立遺囑，明確表示將名下所有財產與積蓄留給乾兒子。



曹西平和小S時常在《康熙來了》節目上鬥嘴。（影片截圖）

曹西平離世，震驚演藝圈。（曹西平粉絲臉書）

據此前報道，曹西平縱橫台灣演藝圈超過40年，1982年以《野性的青春》走紅歌壇，憑藉動感形象被譽為「台灣西城秀樹」。同時他也是各大綜藝節目的常客，曾是《龍虎綜藝王》班底，也曾主持《辣妹總動員》，「醜八怪」的真性情表現，已成為觀眾心中的經典。他曾因身體狀況不佳淡出演藝圈，也曾在節目上自述身體癱軟倒地三天，但並沒有明確病史。

曹西平縱橫演藝圈超過40年。（曹西平臉書）

曹西平早期相片（豆瓣）

曹西平出身台中某醫生世家，因在家中排行第四，所以自稱「四哥」，2002年曾因棄養父親問題與兄弟鬧翻，背負龐大債務。

2005年父親過世後，一度淡出演藝圈前往泰國定居散心，直到2020年才重返螢光幕。他曾感嘆演藝圈有情有義的人不多，唯有前「嫂嫂」龍千玉始終真誠待他。龍千玉得知噩耗後，悲慟發聲「他曾求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖」。