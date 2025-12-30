曹西平在家猝逝享年66歲　縱橫台灣演藝圈40年　財產全給契仔

台灣資深藝人曹西平12月29日深夜被發現在家中離世，享年66歲。警方勘驗現場，排除有外力介入跡象，因曹西平疑似有慢性疾病，不排除是因天氣驟降引發。遺體目前放在殯儀館冰存，詳細死因有待檢察官相驗釐清。

據台媒報道，曹西平名下所有財產與積蓄全留給乾兒子（契仔）Jeremy。



綜合台媒消息，29日晚間，新北市消防局接獲曹西平乾兒子報案，救護人員到場時，已確認曹西平出現明顯屍斑與遺體僵硬情形，符合到場即判定無法施救的情況。曹西平終身未婚且膝下無子，近年與乾兒子一家同住。

台灣民視新聞網報道，曹西平與家中親兄弟多年疏遠、關係緊張，因此早早便預立遺囑，明確表示將名下所有財產與積蓄，全數留給長年照顧他起居、陪伴左右的乾兒子。

曹西平離世，震驚演藝圈。（曹西平粉絲臉書）

乾兒子Jeremy雖和曹西平沒有血緣關係，但雙方感情十分緊密。由於曹西平和家中親兄弟決裂 ，Jeremy透過Facebook發文，希望曹的親屬將後事全權交給他處理，「因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事」。

曹西平縱橫台灣演藝圈超過40年，1982年以《野性的青春》走紅歌壇，憑藉動感形象被譽為「台灣西城秀樹」。同時他也是各大綜藝節目的常客，曾是《龍虎綜藝王》班底，也曾主持《辣妹總動員》，在各大電視節目中飆罵「醜八怪」的真性情表現，已成為觀眾心中的經典。他曾因身體狀況不佳淡出演藝圈，也曾在節目上自述身體癱軟倒地三天，但並沒有明確病史。

曹西平和龍千玉感情甚好。（曹西平粉絲團臉書）

曹西平出身台中某醫生世家，因在家中排行第四，所以自稱「四哥」，2002年曾因棄養父親問題與兄弟鬧翻，背負龐大債務；2005年父親過世後，一度淡出演藝圈前往泰國定居散心，直到2020年才重返螢光幕。他曾感嘆演藝圈有情有義的人不多，唯有前「嫂嫂」龍千玉始終真誠待他。龍千玉得知噩耗後，悲慟發聲「他曾求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖」。

曹西平縱橫演藝圈超過40年。（曹西平臉書）

本月27日台灣發生地震，曹西平還有感而發，寫下「一切交給老天爺的安排」，表示經歷過太多事情以後，對很多事情就越看越淡，「什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢？」。

隨著離世消息曝光，大批網民湧入曹西平Facebook留言，「四哥你是跟大家開這麼大的玩笑嗎？」、「新聞是假的吧？活潑開朗的你，怎麼那麼突然」、「醜八怪，快起來告訴我新聞是假的」。