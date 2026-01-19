長春醉漢勒頸蒙眼致的士失控　僅拘15日罰2000元　司機斥處罰太輕

1月16日，長春一醉酒乘客無故連續毆打的士司機，導致車輛失控衝向路邊隔離帶，司機的頸部和臉部受輕傷。警方對打人者依法行政拘留，並處罰款2000元（人民幣，下同）。



《極目新聞》消息，1月16日凌晨1時40分，的士司機李先生在一小區接到兩位乘客，年齡均在50歲左右，兩人身上有明顯酒味。

李先生的頸部有抓痕。（極目新聞）

司機行車途中被後排乘客持續毆打

車輛行駛途中，後排乘客先是不停辱罵坐在副駕的乘客，隨後又將怒氣轉向李先生，期間，坐在副駕的男子多次勸阻。

李先生提供的車內影像顯示，車輛行駛期間，情緒失控的後排乘客突然無故毆打李先生，打他的臉、用手蒙住他的眼睛、多次勒住其頸部往後排座椅的方向拖拽，導致車輛失控衝向路邊隔離帶。

車輛失控停車後，後排乘客仍未停止辱罵和毆打的行為，李先生將兩人反鎖車內並報警。

後排乘客勒住李先生的頸部。（極目新聞）

司機頸部有抓痕 打人者獲囚罰款2000元

李先生受皮外傷，頸部有多道抓痕，鼻下方有傷口，其駕駛的的士也有輕微損失。事發後，雙方前往興隆山派出所調解。李先生希望刑事立案，或賠償50000元和解費，但對方只願賠5000元。

1月17日，長春市公安局經濟技術開發區分局出具了行政處罰決定書，確認打人致傷的事實，決定給予運某（打人者）行政拘留15日並處罰款2000元的行政處罰。

李先生認為，乘客運某存在幹擾駕駛的危險行為，構成危害公共安全罪，他不認可警方的處理結果。目前，他尚未得到任何經濟賠償。