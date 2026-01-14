破百時速連撞15輛車　司機指輔助駕駛失控　阿維塔：全程人工駕駛

1月6日，廣西南寧市有電動車以破百時速連撞15輛車，最終在路面翻側，多人受傷送院。肇事車輛為國產品牌「阿維塔」（AVATR）電動車，司機稱是駕駛輔助系統失控，但阿維塔認定事發時為人工駕駛，否定是車輛問題釀禍。



《​大河報》報道，1月6日傍晚，南寧五象大道地鐵4號線楞塘村站附近，一輛阿維塔電動車以時速逾100公里接連撞上15輛車，最後在路面翻側。現場有多人受傷，幸均為輕微傷勢，已及時送院處理。

行車記錄儀影片顯示，肇事車輛高速從後方衝前，衝擊力讓多輛車接連失控，現場零件散落一地。有車主統計，現在共有15輛車不同程度受損，其中幾輛的車頭車尾面目全非。

肇事車輛高速從後方衝前。（影片截圖）

肇事車輛高速駛前，客貨車被撞走。（影片截圖）

車主王先生憶述，當時他正在等紅綠燈，突然傳來巨響，「前面的面包車直接被撞得彈了起來，車頭一下子甩到了右邊車道」，肇事車輛絲毫沒有減速，繼續向前撞其他車輛，期間還翻滾了幾圈。

網傳消息稱，肇事司機並未酒駕，事發後，他明確表示是車輛的駕駛輔助系統突然失控，才導致自己無法控制車輛。

肇事車輛連撞15輛車後翻側。（影片截圖）

肇事車輛被吊走。（影片截圖）

對此，阿維塔科技副總裁雍軍回應稱，公司已第一時間關注並跟進核實此事，結合交警部門的反饋與車輛後台數據分析，事發時車輛全程處於人工駕駛狀態，已排除車輛本身問題導致事故的可能。

官方表示，目前正全力協助客戶進行保險定損等相關事宜。南寧交警部門仍在進一步調查事故原因。

被撞車輛有不同程度受損。（影片截圖）