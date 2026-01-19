北上注意｜冷空氣將影響廣東　深圳周三起氣溫急跌料低至8℃

據廣東省氣象部門最新預報，2026年首場強冷空氣將於1月20日自北向南影響廣東，多地氣溫急跌，預計周三（21日）起深圳最低氣溫會降至8℃左右。



廣東將迎來大降溫，市民記得多加衣。（羊城晚報）

冷暖大反轉帶來「換季式」降溫

廣東省氣象台預計，1月19日廣東大部晴到多雲。北方較強冷空氣前鋒1月20日早晨影響粵北，傍晚前後影響中部，夜間影響南部沿海。

1月19日，廣東天氣普遍溫暖。（微博@廣東天氣）

1月20日，廣東天氣迎來大降溫。（微博：@廣東天氣）

過程平均氣溫下降幅度：粵北下降7-10℃，中部下降5-7℃，南部沿海下降3-5℃，過程最低氣溫出現在1月22日前後，1月21日-23日粵北有大範圍5℃以下低溫，粵北高海拔山區-4-0℃，有雨夾雪或凍雨。

據介紹，由於南方前期氣溫高，冷暖大反轉帶來的「換季式」降溫感覺會特別突出。

深圳周三起氣溫急跌

1月20日夜間至23日，新一股冷空氣將影響深圳，氣溫明顯下降，最低氣溫降至8℃左右。

深圳天氣預報。

除深圳以外：

廣州21日至23日最低氣溫將降至7℃左右，最高溫僅16-18℃。

珠海最低溫維持在10℃上下，東北風3級持續吹拂，體感更涼。

東莞最低氣溫降至8℃，乾燥天氣持續。

中山最低溫約9-10℃，北風持續加持。



此次冷空氣影響時間較短，1月24日起多地氣溫將逐步回升，深圳、廣州最高溫有望重回20℃以上。

值得注意的是，1月24日，廣州街坊將迎來一個特別的日子：距廣州上一次下雪十周年！不少網民紛紛期待，廣州能夠下雪。但根據《廣州天氣》預報，廣州最低氣溫在7℃左右，下雪基本無望。