廣東佛山一中學103人染諾如病毒　冬季高峰期人群聚集易感染

《新華社》報道，廣東省佛山市三水區衛健部門獲悉，佛山市華大星暉高級中學日前有學生出現身體不適，經疾控部門採樣調查，初步認定是感染諾如病毒引起。截至17日8時，該校諾如病毒感染病例共103人，均病情穩定，無危重、死亡病例。



報道指出，諾如病毒是導致急性胃腸炎的常見病原體，感染後常表現為嘔吐和腹瀉。廣東省疾控中心信息顯示，廣東省每年10月至次年3月為諾如病毒感染流行季，學校、托幼機構等是疫情發生和傳播的高風險場所。

諾如病毒腸胃炎（AI生成圖片）

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1到3天內有所改善。

當地衛健、疾控部門迅速啓動應急響應，第一時間到現場處理，開展流調，加強消毒專業指導和行政協調；同時，指導學校加強宣傳教育，利用多種形式普及防病知識，倡導健康生活方式。學校已啟動應急預案，開展校園消殺，嚴格落實晨午檢、因病缺勤登記追蹤等制度。

據了解，華大星暉高級中學位於三水區三水新城核心區，是華中師範大學在佛山市唯一附校。

華大星暉高級中學。

諾如病毒好發於冬季 人群聚集易感染

根據香港衛生署衛生防護中心資料，諾如病毒是一種無包膜核糖核酸病毒，屬於杯狀病毒科。諾如病毒常引致急性腸胃炎，是食物中毒的常見成因。

在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，諾如病毒亦可引致急性腸胃炎爆發。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。諾如病毒以往常被稱為諾沃克類病毒。