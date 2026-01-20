狗狗識揸車仲可以載客兜風影片瘋傳　主人：佢仲識剎車

近日，江蘇淮安的兩隻寵物狗騎着小電動三輪車的短片火爆網絡，網民驚嘆「狗竟然會騎車」。主人稱初衷是讓老狗散步不用太累，已受到交警的安全教育。



《現代快報》報道，寵物狗騎車短片在網上熱傳後，不少網民感嘆其聰明的同時，也有人質疑是主人在遙控車輛。

據了解，騎車的白色大狗名叫「蛋蛋」，是一隻比熊。狗主人說，「牠天生聰明又活潑，站立行走，爬樓梯，立定跳這些技能，當年都是一教就會，從不用費太多勁」。

寵物狗在騎車，後座可以拉孩子。（抖音：@淮安蛋蛋）

寵物狗自己騎車上路散步。（抖音：@淮安蛋蛋）

對於網民的質疑，狗主人否認遙控，稱剎車都是蛋蛋自己在控制。如今蛋蛋已經12歲了，對狗狗來說已是高齡，關節和體力都大不如前。

狗主人稱，一年前買這台小車，就是心疼牠散步時跟不上自己的腳步，想讓牠累了能坐着歇會兒，可以拖着車陪牠慢慢逛。沒想到時間久以後，蛋蛋居然學會了操控，每次出門都興奮地扒着車把。

寵物狗在騎車，主人否認遙控。（抖音：@淮安蛋蛋）

在狗主人的社交賬號裡可以看到，蛋蛋的騎車技術越來越好，甚至還能帶着後座上的小孩轉圈兜風。

對於突然走紅，蛋蛋主人表示既意外又無措，他感謝大家喜歡蛋蛋，但從沒想過用它的技能博眼球，蹭流量。蛋蛋不是什麼「網紅小狗」，是他滿心牽掛的家人，是陪了十二年，早已融入生活的毛孩子。

寵物狗在騎車，後座拉了其他的寵物。（抖音：@淮安蛋蛋）

此前，警方曾回應稱，寵物狗騎車上路是不允許的。不少網民爆笑，蛋蛋沒證也沒牌，怎麼罰？1月16日，警方透露，以防影響道路安全，交警部門已對蛋蛋主人進行了當面教育。