柬埔寨邊境街頭驚現「狗籠運活人」 被質疑賣豬仔 事主咁解釋
撰文：盧詩文
近日，在柬埔寨邊境小鎮「木牌」的街頭驚現「活人被裝狗籠中運輸」，該場景被網民影下並引發熱議。當地警方迅速介入調查，並於1月10日公佈了調查結果。
據《紅星新聞》報道，影片顯示，一個大型鐵籠內裝有活人，並用一輛摩托車拖車在街道上行動，而柬埔寨警方調查報告中提到，影片拍攝於柴楨省巴域市。
值得注意的是，1月12日中國駐柬埔寨使館稱，柬警方偵破了兩宗綁架、非法拘禁中國公民案件。行動中成功解救10名受害中國公民，拘捕8名中國籍疑犯。因此相關影片發佈後，不少網民懷疑車主從事人口販賣。
此外，在柬埔寨生活多年的一名中國人稱，影片中出現的街道確實位於柬埔寨柴楨省巴域市的一個小鎮——木牌，該地是柬埔寨博彩業較為發達的邊境小鎮。
事發後，警方第一時間找到影片中「狗籠」的主人。經核實，該狗籠為當事人自行製作的動物飼養籠具。
事主解釋稱，由於拖車空間有限，無法同時容納所有同行工人，遂臨時讓部分工人坐在空置的狗籠內一同運輸。不料途中被路人拍攝並上傳至網絡。
柴楨省政府表示，在聽取相關情況說明後，已對狗籠主人進行嚴肅提醒，明確要求今後不得再以類似方式運載人員，以免引發社會誤解和不良影響。當局強調，事件與人口販運無關。
