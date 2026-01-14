柬埔寨邊境街頭驚現「狗籠運活人」　被質疑賣豬仔　事主咁解釋

近日，在柬埔寨邊境小鎮「木牌」的街頭驚現「活人被裝狗籠中運輸」，該場景被網民影下並引發熱議。當地警方迅速介入調查，並於1月10日公佈了調查結果。



據《紅星新聞》報道，影片顯示，一個大型鐵籠內裝有活人，並用一輛摩托車拖車在街道上行動，而柬埔寨警方調查報告中提到，影片拍攝於柴楨省巴域市。

柬埔寨柴楨省巴域市，有市民發現狗籠內坐有一人。（紅星新聞）

值得注意的是，1月12日中國駐柬埔寨使館稱，柬警方偵破了兩宗綁架、非法拘禁中國公民案件。行動中成功解救10名受害中國公民，拘捕8名中國籍疑犯。因此相關影片發佈後，不少網民懷疑車主從事人口販賣。

此外，在柬埔寨生活多年的一名中國人稱，影片中出現的街道確實位於柬埔寨柴楨省巴域市的一個小鎮——木牌，該地是柬埔寨博彩業較為發達的邊境小鎮。

事發後，警方第一時間找到影片中「狗籠」的主人。經核實，該狗籠為當事人自行製作的動物飼養籠具。

當事人稱涉事鐵籠實際上是用於飼養動物。（紅星新聞）

事主解釋稱，由於拖車空間有限，無法同時容納所有同行工人，遂臨時讓部分工人坐在空置的狗籠內一同運輸。不料途中被路人拍攝並上傳至網絡。

柴楨省政府表示，在聽取相關情況說明後，已對狗籠主人進行嚴肅提醒，明確要求今後不得再以類似方式運載人員，以免引發社會誤解和不良影響。當局強調，事件與人口販運無關。