殺豬網紅「呆呆」又遭炒作？家門口泥巴變「發財土」50g叫價888元

因「不會殺豬上網求助」而走紅的重慶「呆呆」妹，近日有商家在二手交易平台公然售賣她家門口的泥，號稱是「發財土」，標價從66.66元（人民幣，下同）至888元不等。



《澎湃新聞》報道，重慶合川的呆呆妹因「求大家幫忙殺豬」的影片走紅，吸引了上萬人到場，漲粉200多萬，被網民戲稱為2026年「闖禍」第一人。

女子網上求助幫忙殺豬 引上千網民驅車前往迫爆屋企 場面極墟冚

此前，網民的車停滿了呆呆家附近的路。（小紅書@山城漫姐）

賣家稱，「呆呆」家門口的土，叫價888元。（澎湃新聞）

在二手交易平台上可以看到，出現多名賣家以「呆呆家鄰居」名義，公開售賣她家門前的泥土，並宣稱其為「發財土」「能轉運」。

「鄰居」叫賣「發財土」 稱可拍短片現場挖泥巴

其中，一位IP定位重慶的賣家掛出商品，宣稱是「呆呆家土特產，自己親手摸過的，加持過」，還標註「數量不多，一人50g」，售價高達888元。也不支持退換貨，不講價。稱這個是特殊產品，信則靈，不信則不靈！

有人在挖「呆呆」家門口的泥土。（澎湃新聞）

《封面新聞》報道，1月19日，在平台上進行檢索發現，不少商家在主頁明確寫明：「呆呆家的發財土，買了2026必走好運，可以做成造像（雕刻）」。還有自稱是呆呆的「鄰居」，承諾「商品保真，可提供影片」。

其中一位賣家表示，「166元這個數字很吉利，這個土保您買回去，今年順風順水」。該賣家還稱自己手裏有多個單子，會一起到現場挖，並拍攝影片。

在社交平台上，不少當地網民發佈的影片顯示，有人手持鋤頭在呆呆家門口挖土，也有人提着袋子裝土。

有不少重慶IP的商家在出售呆呆家門口的泥土。（閒魚）

平台回應：未明確禁止售賣泥土 可自行舉報

交易平台工作人員表示：「平台社區公約中，未明確禁止此類商品銷售，商品上架前會經過系統審核，如果審核沒有違規的話是可以進行上架的」。

但平台公約中有一條規定，要求賣家在社區信息發佈過程中，「禁止虛假誇大宣傳存在誤導、信息要素不一致、借用話題和內容炒作引導的情況」。

還有人在直播賣泥土，叫價120元。（橙柿互動）

工作人員表示，「系統審核沒有人工那麼智能，用戶若認為商品違規，可通過商品頁面進行舉報」。

慶福村村委會的工作人員表示，已聽聞此事，但並未親眼見到有人挖土售賣，會過去核實情況，如有發生，會勸返。