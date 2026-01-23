深圳「食物銀行」3年免費送50萬份食物　網民讚：暖心的體面援助

深圳24小時「食物銀行」憑藉其暖心運作模式廣受好評，該項目運營已有三年半，獲87家企業捐贈超過48.4萬份食物，惠及近50萬人次。在減少浪費與碳排放的同時，更被網民譽為「有溫度的體面援助」。



12月20日，在深圳市福田區福田街道皇崗村的食物銀行，一位居民前來領取食物。（新華社）

福田區10街道設22台智能櫃機免費派餸

綜合《南方都市報》《央視新聞》報道，在深圳市福田區，一名環衛工人熟練地掃碼，從櫃中取出一盒新鮮水果。這便是運營已三年半的「食物銀行」公益項目，它透過智能櫃機，將企業捐贈的餘量食物，免費提供給有需要的市民。

12月20日，在深圳市福田區福田街道皇崗村的食物銀行，晚上8點後，剩餘食品開放給全體居民，一位居民在「i深圳」app上預約成功後，來到智能櫃機領取。（新華社）

「食物銀行」項目始於2022年5月，採用「政府搭台、企業參與、社會組織運營、全民共建共治共用」的模式。目前，福田區已在全區10個街道布設了22台智能櫃機，選址多在地鐵口、商超附近，方便市民領取。

該項目優先滿足低收入戶、殘疾人、環衛工人等困難群體的需求。若晚上8時過後還有剩餘物資，食物銀行則會向普通市民開放，確保每日清空，避免浪費。

福田區「食物銀行」網點信息。（南方都市報）

該項目在網絡上引發廣泛好評，不少網民表示此舉「給了弱勢群體最好的體面」，稱讚「深圳是一座有溫度的城市」，並希望這類既能減少浪費、又能傳遞關懷的模式能夠在全國推廣，為更多有需要的人送去溫暖。

據悉，食物銀行的「存糧」來源豐富，包括大型超市的臨期蔬果、酒店餐飲的餘量點心等，主要以蔬菜、麵包、水果等不易變質的食品為主。

工作人員向「食物銀行」添置物資。 （深圳發佈）

「食物銀行」智能櫃中的食物。（央視新聞）

為確保食物的品質與安全，運營方會先篩選合格供應商，食物經二次分揀核驗後，會存放於恆溫10℃以下的智能櫃。

據統計，該項目已吸引盒馬鮮生、Olé精品超市、叮咚買菜、大中華喜來登酒店等87家企業穩定參與捐贈。數據顯示，項目運行3年來，已累計接收捐贈食物約50萬份，為約50萬人次提供了膳食支援，相當於節約195噸食物，減少390噸碳排放。

該慈善模式在廣東多個城市悄然推廣

值得註意的是，這種既務實又充滿溫情的慈善模式，在廣東省內多個城市也悄然生長、演化。

一居民在在深圳市福田區益田村的「食物銀行」掃碼領取到一包蔬菜。（新華社）

在廣州，出現了更為個體化與非正式的援助方式。例如，天河區一家餐廳長期在門口張貼「免費吃飯」海報，為有需要者提供「單人套餐」。店主表示此舉屬自發行為，並盡量避免使受助者感到尷尬。

在番禺區，一家由退役軍人經營的豬腳飯店，以「2號餐」作為暗號，為遇到困難的人提供免費餐食，此做法已持續近十年。店內的提示語寫明，受助者可在未來有能力時幫助他人。