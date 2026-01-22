華強北的黑色｢金條｣：記憶體價格瘋漲　一盒價格能在上海買樓？

全球AI算力需求激增，自2025年下半年以來，記憶體市場進入「超級牛市」。2026年開年以來，筆記本、PC、手機也全面迎來漲價潮。在深圳華強北，有人將記憶體稱為「黑色金條」，一位老闆介紹，現在的行情有當年炒樓的感覺。微博上「一盒記憶體堪比上海一套房」的話題也引發熱議，不過有華強北老闆回應，該說法更多是噱頭，面向消費者的記憶體不會那麼貴。



華強北商鋪人來人往。（南方+）

記憶體價格暴漲 在華強北被炒成「黑色金條」

在全球AI算力需求激增的影響下，三星、SK海力士、美光三大記憶體製造商將產能優先轉向利潤更高的高端產品HBM，令消費級記憶體供應急劇緊縮。

一位來自深圳華強北的業者稱，因為價格漲得太猛，有人把記憶體比喻成「黑色金條」。有華強北老闆拿着某款DDR5記憶體稱：「半年前它賣700多元，現在它賣2500多元，而且價格還在每天變。」

目前，華強北的DDR4和DDR5記憶體價格漲幅普遍在1倍到4倍之間，越高端的產品往往價格漲幅越大。有老闆解釋，「哪怕是漲幅最低的記憶體，價格也至少翻倍。」

記憶體價格瘋漲，有人說它是深圳華強北｢黑色金條｣。（21財經）

一盒記憶體堪比上海一套房？

據《時代周報》，記憶體行業人士吳深（化名）介紹，以256G的DDR5伺服器記憶體為例，單條價格已超過4萬元，「如果一次採購100根，裝在一個盒子裏，就是400萬元，價值已經超過上海不少房產。」

但對於上述說法，有深圳華強北老闆表示，「這個說法更多是噱頭，面向消費者的記憶體不會那麼貴。」據介紹，單條價格超過4萬元的256G的DDR5記憶體主要服務企業、科研機構、政府等，幾乎不會面向消費者。

自2025年下半年以來，記憶體市場進入「超級牛市」。（澎湃新聞）

影響PC、手機、甚至智能車

《證券時報》報道，目前一台總價約12500元的計算機砌機成本，在一個月內增加了25%。北京中關村有電腦售後職員稱，現在記憶體部分型號漲幅甚至超過黃金。當前一款主流筆記本電腦的32GB記憶體價格已達1400元，但這波漲價前，同款產品價格還不到600元。

另外，聯想、惠普、戴爾、華碩、宏碁等全球五大PC廠商已啟動調價機制，少則三四百元，多則幾千元，漲幅5%—30%不等。

2026年開年以來，筆記本、PC、手機全面迎來漲價潮。（澎湃新聞）

漲價的不僅是計算機。因記憶體價格上調，魅族22Air手機甚至取消上市計劃；小米17 Ultra型號（12GB+512GB）起售價較上代漲500元；聯想和OPPO等廠商，已陸續調價新發佈機型，漲幅最高達20%。

在1月6日，內地車企蔚來創始人李斌表示，今年最大的成本壓力是記憶體漲價。他表示，汽車行業是在和AI行業搶資源，現在的智能車晶片都要用到記憶體。

研究機構Counterpoint Research報告顯示，記憶體價格在2025年第四季已大幅上漲 50%，預計到2026年第一季底，仍將再上漲40%至50%。市場預計2026年下半年價格漲幅會趨緩，但整體仍將維持在高點，不會出現大幅下跌。