西安男捐血逾2.2萬ml 可免費逛景區惟遭拒 激嬲提告｢不差50元!｣
撰文：許靖雯
出版：更新：
內地一些城市規定，若獻血達到一定次數，可免費遊覽博物館和景區等。惟近日，西安一名男子表示，他過去無償獻血57次，累計達到22600毫升，卻在進入優待景區時被拒免票。為了維護獻血者的利益，這名男子將景區告上法庭。
《大河報》報道，去年12月21日，呂先生帶父母前往西安趙公明文化景區遊玩，出示西安市無償獻血榮譽卡欲申請免票，卻遭到景區工作人員回應，「免票？沒接到通知，要交50元（人民幣，下同）。」當時為了不讓年邁的父母等太久，呂先生無奈支付了50元。
隨後，呂先生查詢當地景區信息，確認該景區屬於獻血者優待範圍，於是便一紙訴狀將景區告上法庭，要求退還50元門票。呂先生稱，自己10多年裏獻了57次血，累計22600毫升，這大約是4個工作站全身輸血的總和，足以救治20多個急症患者。
1月19日，周至縣法院開庭審理案件，該景區承認工作有錯，同意退回呂先生50元門票。 呂先生稱，「我不差這50元」，只是希望可以維護獻血者應有的權益。
