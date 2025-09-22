西安11歲男童玩捉迷藏墮井亡　屋苑連夜裝圍擋　3名責任人被控制

9月20日，陝西西安11歲男童小航在屋苑樓下玩耍時墮井，經搶救後不治。據介紹，該深井有十幾米深，具體功能暫不明確。

9月21日，官方通報稱，初步認定本次事故為安全責任事故，公安航天分局已控制3名相關責任人，同相關部門依法開展進一步調查處置。



《極目新聞》報道，事發於西安航天中路南側的航天新佳園二期。該屋苑已有居民入住，但公共區域的基礎設施尚未完善，每逢下雨，小區道路泥濘、易積水，部分道路還在施工。

小航墮入的深井位於屋苑29號樓旁邊，井的四周是混凝土澆築和磚砌，井口寬約1米、長約1.5米，目測有10多米深，井內無水。井口蓋著兩塊木板和一塊金屬網，旁邊放有一個立體的發泡膠墩，外側設置圍擋，拉有警戒線。

小航墮下的深井有十幾米深。（極目新聞）

井口的木板和發泡膠墩。（極目新聞）

有家長稱，事發前，小航與其他小朋友在29號樓門前玩捉迷藏。小航疑翻過發泡膠墩後便不見蹤影，其他人上前查看，才知道該處有井。

第一個趕到現場呼喊求救的居民王佳介紹，當晚8時左右，她突然接到來電稱小航墮井，她下樓查看後發現井口外側沒有任何圍擋，井口處於半敞開的狀態，「木板只蓋住了一部分井口，上面還蓋了一個泡沫墩子」。

當時，王佳看到井底小航的電話手錶有亮光，目測井深十幾米，她無法下井救人。她一邊安撫小航，一邊打電話報警及120求助，「娃一邊喊疼，一邊喊我救他。我讓娃別害怕，我們馬上想辦法救他」。

小航被救起後，立即送往醫院搶救。西安航天醫院診療資料顯示，小航從一個平面跌落至另一平面，院前呼吸心跳驟停、雙下肢多處骨折、閉合性胸部損傷、閉合性腹部損傷、閉合性顱腦損傷特重型。當晚，小航經搶救無效死亡。

小航生前照片。（上游新聞）

西安航天醫院出具的急診病歷顯示，小航「院前呼吸心跳驟停」。（極目新聞）

小航母親稱，事後她才得知該深井垂直通向地庫，有10多米深，具體功能暫時不清楚。小區物業等單位連夜在井口外設置圍擋。目前，小區物業未就此事給出具體的說法，家屬正配合警方錄口供。

她表示，該深井離出入口近，竟然沒有防護措施。若外側有圍擋，孩子不會闖進去玩，井口用鐵板蓋嚴實，或井口下安裝防墜網，孩子也不會跌入井底。

有居民提到，其他樓棟的門口和小區部分危險區域也連夜安裝了圍擋。有人表示，該小區的基礎設施不完善，一些安全隱患令人擔憂。

王佳表示，她與小航及其家長認識多年，雙方關係很好，這幾年來，小航就像自己的孩子一樣，「孩子喊疼，向我求救時，我特別想跳下去救孩子，可是這個井太深了，我下不去」。她提到，當時其孩子就跟在小航後面，險些一起墮井，她希望相關部門查清楚，給小航及其家屬一個真相。

事發後，井口外設置圍擋。（極目新聞）

小航墮井報有人前來查看。（極目新聞）

9月21日，西安航天基地應急管理局通報，經公安機關調查，男童（小航）9月20日晚與3名同學前往28號樓附近玩捉迷藏，期間走到28號樓單元門西側兩個牆體之間，此處設置了1立方米大小的泡沫隔離物，男童側身擠進後，不慎從未覆蓋嚴實的通風井口墮至負三層。接報後，警方、消防、120急救等部門到場救援，當晚8時40分許，男童被救出後立即送院救治，當晚10時09分，經搶救無效身亡。

事故發生後，航天基地管委會高度重視，第一時間成立專項工作組開展工作。經現場勘察和調查，初步認定該事故是一宗安全責任事故。系建設單位對通風井區域安全防護不到位，物業日常管理責任不落實，未按照安全風險分級管控制度對小區存在的安全隱患進行風險辨識，未及時制止不安全行為所致。

目前，公安航天分局已控制3名相關責任人，同相關部門依法開展進一步調查處置。專項工作組將繼續圍繞事故調查、善後處置、隱患排查整治、責任追究等方面開展工作。