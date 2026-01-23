有片｜變美的代價　滬女漂髮變禿　頭皮潰爛長膿包　差點變裘千尺

農曆新年臨近，不少愛美的女生都準備換新髮型。惟近日，一名上海女子去理髮店染髮，被髮型師發現，她的頭髮大片脫落，裸露出的頭皮嚴重潰爛，全是膿包，看起來相當嚇人。為了她的健康，髮型師甚至連錢都不敢賺，直接勸她，養好頭皮再染。



從影片可以看到，女子頭頂上的頭髮脫落嚴重，能看到肉色的頭皮，如果頭髮再少一點，就和裘千尺差不多了。

雖然頭頂變禿，但女子還是很愛美，希望重新染髮。（新浪財經）

上海女子漂髮，最後頭皮潰爛長膿包，頭頂變禿。（新浪財經）

《新浪財經》報道，髮型師稱，涉事女子因為在隔壁門店漂髮失敗，「沒説兩句就坐那一直哭」，希望可以修復，但看到她的頭皮已經潰爛長膿包，毛囊損傷嚴重，便建議她回家買藥擦擦，先把頭皮養好再説。

據了解，雖然漂髮可以染出特殊的美美的髮色，但因漂髮劑中含有刺激性的化學成分，這些成分可能會對頭皮產生刺激，導致頭皮乾燥、紅腫，甚至引發發炎。

有粉絲發現ROSÉ的髮量似乎逐年減少。（網絡圖片）

内地演員孫怡曾因「染髮導致臉腫」登上微博熱搜。（微博截圖）

例如，韓國女團BLACKPINK ROSÉ由於長年染金髮，就有粉絲發現她的髮量逐年減少、髮質也變差。内地演員孫怡也曾因「染髮導致臉腫」登上微博熱搜，她稱是染髮膏導致過敏。