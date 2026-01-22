男子網上應聘船員後到柬埔寨轉機失聯疑遭詐騙　聲稱登船惟無記錄

近日，一名網民在短片平台發布求助影片，稱其弟弟從事船員工作，在網上應聘水手職位後，前往柬埔寨轉機途中失聯，疑似遭遇詐騙。



網民馬女士周四（22日）介紹，其弟弟馬翔東，遼寧丹東人，今年32歲，自2014年起從事船員工作，近期剛考取三副水手證書。2025年12月15日，馬翔東告知姐姐，他在網絡上應聘到一艘兩萬噸油化船的水手崗位，月薪2300美元。

馬翔東在金邊機場的自拍。（極目新聞）

據馬女士描述，原計劃前往越南上船，但聯繫人稱越南無法辦理落地簽，臨時改為飛往柬埔寨金邊。2025年12月16日20時，馬翔東從廣州出發，17日8時抵達金邊德崇國際機場。8時26分，他在機場3號口自拍照片，9時58分又拍攝機場廣場照片發給家人，稱「在等車中」。直到當晚22時1分，他才再次發消息，稱已上船，但信號不好。此後，家人一度未起疑。

12月30日下午，馬翔東發來語音，關心家中事務，並提到要把房子租出去。但進入2026年1月10日前後，馬女士發現無法聯繫弟弟，回想此前消息語氣異常，遂撥打海事局電話查詢登船記錄，結果顯示馬翔東並無任何上船信息。

馬女士與弟弟的聊天記錄。（極目新聞）

此後，馬女士多方嘗試聯繫無果。她已在家鄉轄區派出所報案，並在短視頻平台發布求助影片，希望獲得線索。聊天記錄顯示，姐弟倆此前還討論過越南和柬埔寨是否存在危險。

對於弟弟是否可能主動出境從事電信詐騙，馬女士堅稱不可能。她表示，船員群體職業特性強，弟弟剛考取證書，在船上職位和薪資前景良好，不存在主動參與電詐的動機。

馬女士未能聯絡上弟弟。（極目新聞）

極目新聞記者致電全國海事服務熱線，接線人員查詢後確認已收到家屬反映，將情況轉交廣東相關部門處理，若有進展會通知家屬。馬翔東家鄉派出所工作人員表示，已受理報案並登記，正核查相關情況，並逐級上報。

值得注意的是，馬翔東並非首例類似遭遇。據早前報道，江蘇35歲的卞昌鵬，應聘國際船員工作後，也在前往柬埔寨金邊轉機途中失聯。失聯前，卞昌鵬在視像通話中用暗語暗示妻子報警。據悉，招聘卞昌鵬的船務公司員工身份信息不實，且船員電子申報系統中並未顯示卞昌鵬的上船記錄。目前，家屬已向國內警方、海事局及大使館求助。