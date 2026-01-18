鋼管砸手指自殘偽造意外　外賣員詐騙團夥騙保32萬　5人獲刑

河北省前外賣員張某曾在送餐途中受傷獲賠，竟起貪念，招募多名同夥入職成為外賣員後，指使同僚用鋼管將受雇者手指砸至骨折，再偽造送餐受傷現場，向3間保險公司騙取理賠金，涉額逾32萬元（人民幣，下同）。

經四川省成都高新技術產業開發區檢察院（下稱高新區檢察院）提起公訴，2025年12月24日，法院以保險詐騙罪判囚張某等5名涉案人員2年至6個月不等。



《檢察日報正義網》報道，張某當外賣員期間曾在送餐途中意外受傷，獲大額保險賠償，令他萌生了利用保險理賠流程漏洞賺錢的想法。

2023年6月，張某與外賣員崔某先後將尾指砸骨折，並將傷情偽造成在送外賣途中發生意外所致，通過中介（提供保險申領代辦服務的人員）向保險公司申請理賠。之後，崔某獲賠近3萬元，張某獲賠5萬餘元。

外賣員。圖非當事人。（新華社）

首次作案成功後，張某開始有意識地組織其他人員，逐步形成一個分工明確的詐騙團夥。2024年5月，張某安排此前在酒吧工作時認識的同事邢某入職河北省某外賣站點，指使崔某用鋼管將邢某的手指砸至骨折，並偽造送餐受傷現場，再由張某負責申請保險理賠金。此次詐騙獲賠4萬餘元，張某作為組織者分走大半，崔某和邢某各獲得部分「辛苦費」。

此後，這套詐騙手法在河北多地反覆上演，多名「演員」先被安排入職外賣站點，獲得保險資格後，就在指定的時間、地點被同夥用鋼管砸傷手指，最後在張某的操辦下向保險公司理賠。

為了掩人耳目，該團夥的詐騙對象擴展至3間保險公司。2025年2月，團夥成員魏某和邢某還偽造了一宗交通事故現場，用以騙取財產損失保險的賠償金。

由於理賠申請的內容太類似，多為手指骨折，且申請保險理賠的時間密集，觸發了保險公司的反欺詐風控系統。某保險公司向註冊地四川成都市公安機關報案，警方通過調查理賠材料、醫療記錄、資金流水等，一個以張某為首、流竄於河北多地作案的保險詐騙團夥浮出水面。隨後，該案被移送至高新區檢察院審查起訴。

承辦檢察官就補充偵查的視頻證據、App程序定位情況開展交叉對比。（檢察日報正義網）

2025年4月至7月，張某等5人先後經公安機關電話通知後主動到案，均如實供述犯罪事實。截至案發，該團夥已作案8宗，騙取3間保險公司32萬餘元。到案後，其中3人主動退賠部分贓款。

2025年12月2日，高新區檢察院以涉嫌保險詐騙罪對張某等5人依法提起公訴。該院認為，張某是保險詐騙的組織者，負責理賠申請，分取賠償金的金額最大，且超過騙保總金額的50%，為主犯；其餘4人為「骨幹」及從犯。考慮到5人收到電話通知後主動到案，如實供述罪行，依法構成自首，且自願簽署認罪認罰具結書，表示悔罪，檢察機關根據他們的犯罪事實、情節和社會危害性，依法提出量刑建議。

2025年12月24日，法院以保險詐騙罪分別判處張某等5人有期徒刑2年至6個月不等，部分適用緩刑，各並處罰款。