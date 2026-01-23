馬年紀念鈔從400元炒高7.5倍至3000元　收藏者：曾有人報價4600元

2026年馬年賀歲紀念鈔於1月20日起在全國多地正式開兌，首日市場熱度空前。內媒走訪發現，多家銀行網點設立專門兌換窗口以應對高峰，部分網點當天額度迅速售罄。銀行門口及周邊迅速聚集二手市場收購人員，當場檢查編號、現場報價，場面熱鬧非凡。



據中國人民銀行公告，2026年賀歲紀念鈔面額20元，採用塑料材質，發行量1億張（含留存歷史貨幣檔案2萬張），每人限兌20張，總成本400元；同期發行的賀歲紀念幣面額10元，雙色銅合金材質，發行量同為1億枚，每人限兌20枚。鈔票正面以馬造型為主景，背面融入節慶元素與多民族文字設計，寓意「馬到成功」。

1月22日，廣西南寧一位收藏者七先生（化名）接受《封面新聞》採訪時透露，他持有的20連號紀念鈔（編號J085502021至J085502040）以3000元成交，相當於原始成本的7.5倍。此前，他曾收到外地報價最高達4600元，但最終選擇本地當面交易，認為「少賺一點，心裡更踏實」。

七先生的2026年馬年賀歲紀念鈔照片。（封面新聞）

七先生表示，剛兌換出來時，銀行門口就有黃牛出價1200元收購，但他選擇先觀望。後來經收購者解釋，這組編號中隱含「2026」元素，正好對應當年份，在收藏圈內被視為特殊寓意號碼，詢價頻繁，價格水漲船高。他坦言，自己原本對「幸運號」「靚號」一竅不通，兌換後才意識到其潛在價值。

七先生的2026年馬年賀歲紀念鈔照片。（封面新聞）

兌換首日火爆程度在多地顯現。以成都工商銀行分行為例，該網點當天分配的紀念鈔與紀念幣各1.2萬張（枚）全部兌完，為加快節奏，網點增設專窗並優化流程。現場，二級市場人員緊盯剛出櫃的市民，翻看連號情況、避開忌諱數字（如4、7），報價分級：普通號碼相對穩定，特殊連號或含吉祥數字（如888、666）的則被大幅抬價。

工商銀行分行公告。（封面新聞）

業內人士指出，賀歲紀念鈔在兌換初期價格波動最大，第一批流入市場的多為整刀、連號或具特殊寓意的編號，數量有限，易被反覆轉手推高行情。部分極端靓號（如尾號多個8）甚至單張報價數千元，但普通號碼成交價相對理性。專家提醒，持有者出售時應充分了解手中號碼的市場定位，避免將稀有號碼當普通貨低價出手，理性參與二手交易，警惕價格泡沫。