李亞鵬昨夜直播累計場觀達3412.5萬衝上總榜第一　籲網民理性下單

近日，李亞鵬及其嫣然天使兒童醫院的相關動態引發了廣泛關注。周五（23日），他的直播一開播便迅速吸引了超過10萬名觀眾在線觀看。在不到半小時的時間內，他的直播便衝上平台直播帶貨榜的第一名。李亞鵬更在直播中連連呼籲觀眾理性下單。



李亞鵬的直播間人氣持續上升。（微博＠封面新聞）

根據直播畫面和數據，李亞鵬的直播間人氣持續上升，觀看總人數達到了3412.5萬，峰值突破10萬。無論是茶葉還是茶具，上架商品瞬間售罄，不少觀眾表示根本無法搶到，紛紛催促「快上鏈接，別多說了」。他在直播中關閉了打賞通道，向網友們鞠躬致謝，以感謝大家的支持，並呼籲大家理性消費。

截至發稿前的數據顯示，李亞鵬於周五晚7點的直播中強勢登頂抖音帶貨榜，以1683.8萬元（人民幣．下同）的銷售額領跑，遠超第二名「與輝同行」的429.2萬元，成為年貨節期間最受關注的帶貨主播之一。

李亞鵬強勢登頂抖音帶貨榜。（微博＠封面新聞）

據報道，李亞鵬在1月17日的5小時直播中，銷售額達到1000萬至2500萬元，成為近30天銷售額最高的直播。此外，他在30天內新增粉絲57.34萬。20日，李亞鵬曾發布影片，談到嫣然天使兒童醫院的最新動態。他表示，自己曾承諾所有直播中的打賞將提取後捐贈給該醫院，這四場直播的分成金額約為29萬元。他計劃在繳稅後將這筆款項全數捐出，並注明是「替網友捐贈」。

李亞鵬還提到，這次他收到了前所未有的打賞，並因此關閉了打賞功能，以專注於為慈善籌款。

截至20日18點40分，捐款數額截圖。（紅星新聞）

李亞鵬稱將直播收入的29萬全部捐給醫院。（抖音@李亞鵬）

近期，樂壇天后王菲與李亞鵬共同創辦的嫣然天使兒童醫院的欠租糾紛引發輿論關注，「給李亞鵬捐款」成為網絡熱點。據了解，王菲與李亞鵬的女兒李嫣患先天性唇腭裂，經多次治療，兩人決定將個人經曆轉化為公益行為，成立「嫣然天使基金會」及「嫣然天使兒童醫院」，幫助更多的患兒。兩人離婚後該醫院由李亞鵬繼續負責運營。

目前，嫣然天使兒童醫院因拖欠2600萬（人民幣，下同）租金面臨關門搬遷的情況。1月20日晚，嫣然天使基金捐款通道顯示已收到超過36萬筆捐款，總額超過2400萬元。李亞鵬稱，要將自己直播收入的29萬元以「網民捐贈」的名義全數捐給兒童醫院。