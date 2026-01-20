李亞鵬與王菲創辦慈善醫院欠租　為何口碑由loser變｢俠之大者｣？

近日，由內地男星李亞鵬與前妻王菲共同創辦的北京嫣然天使兒童醫院再曝租賃糾紛。2025年11月4日，北京市朝陽區法院已在醫院門口張貼公告，稱其拖欠2600萬（人民幣，下同）租金，責令其自公告日起30日內將樓房騰退出來並還給業主。醫院面臨關院壓力。



1月13日，嫣然天使兒童醫院法人代表李亞鵬發佈影片：「嫣然天使兒童醫院也許會成為歷史，但我們會站好最後一班崗」，引發了極高關注和討論。



1月13日，李亞鵬發佈影片稱「會站好最後一班崗」。（抖音@李亞鵬）

王菲與前夫李亞鵬，創辦了「北京嫣然天使兒童醫院」。（Gettyimages）

醫院樓外的字已被拆除。（大風新聞）

李亞鵬：情懷已放下 但要把手術做完

1月14日晚，李亞鵬發佈了長影片《最後的面對》，影片中他提到，北京嫣然天使兒童醫院2009年租下現址，2012年開業，2019年10年租約期滿時，房東要求房租翻倍。不料隨後因疫情醫院幾乎停擺，李亞鵬解釋稱，過去5年已向房東支付租金2500萬，「欠下的2600萬租金，其實是增長的部分。」

李亞鵬在影片中表示認可法院的判決，坦言「情懷大過了自己的能力」「我現在內心已經放下，我可以接受（醫院）關門，但是要把手裏的手術做完」。

李亞鵬稱嫣然天使兒童醫院十年來總計做手術超一萬台。（抖音@李亞鵬）

李亞鵬稱嫣然天使兒童醫院十年來總計做手術超一萬台。（抖音@李亞鵬）

從商業「loser」到「俠之大者」 李亞鵬口碑現象級反轉

台媒《聯合新聞網》此前報道，李亞鵬近年棄影從商，事業與財務狀況屢受外界關注，外傳他名下企業負債高達28.6億，他也因欠債被列為被執行人，限制高消費。為了還債，他做起直播帶貨。

李亞鵬直播創高營業額登上熱搜。（微博）

嫣然天使兒童醫院租金糾紛一事引發關注後，1月17日，李亞鵬一場5小時的直播，銷售額直接衝到1000萬到2500萬。短短30天，他的賬號猛漲57萬粉絲，口碑發生「現象級」大逆轉。

48小時內，19萬人捐超1000萬。（抖音@李亞鵬）

與此同時，網民們自發把「嫣然唇齶裂患者救助計劃」拱上熱搜，48小時內，19萬人捐超1000萬。李亞鵬稱，這些善款能夠大致完成1000台左右的唇齶裂手術。

看到「給李亞鵬捐款」這條熱搜，很多網民表示悔恨，說自己當年嘲笑錯人，原來他是「郭靖照進現實」「令狐沖真本俠」。更有網民寫下暖心評論表達對這次口碑反轉事件的看法：「我們可以嘲笑一個商人失敗，但不能讓做好事的人無路可走」。

李亞鵬稱搬醫院「不是一件小事」。（抖音@李亞鵬）

近日，李亞鵬前妻海哈金喜在直播中力挺前夫，直言「堅守18年太不容易」。慈善家陳光標也公開「喊話」李亞鵬：「提供銀行卡號，只要同意立馬捐款，可以社會捐款總額多。」

慈善家陳光標「喊話」李亞鵬。（抓馬星娛）

慈善家陳光標「喊話」李亞鵬。（抓馬星娛）

今日（1月20日），「王菲十年向嫣然天使捐款三千多萬」登上熱搜。有網民發佈影片稱，王菲連續十年以「匿名捐贈人」身份向嫣然天使基金會共計捐款三千多萬，同時曝光了一段王菲的發言，影片中，王菲表示：「我確實非常佩服嫣然團隊，因為他們真的很了不起。」

網民發佈影片稱王菲十年向嫣然天使捐款三千多萬。（微博）

王菲走心發言：「佩服嫣然團隊，他們都是菩薩」。（微博）