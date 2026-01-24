網紅稱辦殺豬宴被索2千場地費還遭搶肉　村民喊冤：對方失信在先

湖南株洲荷塘區新市村近日因一場「殺豬宴」風波登上熱搜，引發廣泛爭議。1月21日，一位擁有900多萬粉絲的網紅博主發布影片稱，其團隊計劃在該村免費請老人吃殺豬宴，卻在殺豬後被村民索要2000元（人民幣．下同）的「場地費」，最終宴席未辦成，還支付1200元，部分豬肉也被村民拿走。事件曝光後，新市村被部分網友在地圖應用程式標記為「搶豬村」，村子聲譽一時陷入低谷。



周五（23日），內媒實地走訪新市村，採訪村民、組織方及相關部門，試圖還原事件經過。雙方說法存在明顯分歧，目前株洲多部門已介入調查。



湖南株洲荷塘區新市村因一場「殺豬宴」風波登上熱搜。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，組織方尹先生介紹，團隊自費3200元購買一頭400多斤土豬，原本計劃在村內舉辦殺豬宴，邀請老人免費用餐並分享豬肉，體現鄉村溫情。殺豬地點選在村民吳耀鳴（化名）家寬敞院子，因吳家保留老屋，具備農村年代感，院落適合擺桌椅。

吳耀鳴夫婦接受採訪時表示，17日當天，組織方上門商議，稱要「扶貧」，殺豬後會把豬頭、豬腳、內臟留給他們家作為補償，他們因此同意使用院子。但殺豬完成後，對方未兌現承諾，還將上述部位全部拖走，加上當天耗用水、柴火等，家人情緒激動，要求支付場地費。起初索要2000元，後談至1200元，由吳家侄子收款。轉賬過程中雙方發生爭執，場面一度混亂。

殺豬宴舉辦地。（極目新聞）

尹先生則稱，殺豬前主人家表示免費提供場地，團隊本打算事後包紅包答謝，豬殺完後卻突然被要求支付場地費，雙方因此起衝突。

網紅提及，殺豬宴取消後，豬肉被村民「拿走」。村委會工作人員回應，組織方稱宴席辦不成，讓村民分肉，因此才分掉部分豬肉（不到半頭豬）。吳耀鳴夫婦及家屬堅稱不存在「搶豬」行為，「豬肉也不值錢，搶是不文明的，不要黑我們村」；有村民表示，豬肉是被組織方帶來的人拖走的。

村民情緒激動，要求支付場地費。起初索要2000元，後談至1200元。（極目新聞）

現場目擊村民易大勇（化名）指出，網紅影片存在惡意剪輯與拼接問題：未詳細說明主人家索費原因，卻突出村民手持棍棒、怒氣沖沖的畫面，容易誤導公眾。他表示，村裡當天多為老年人，不會或不習慣拍攝影片，難以拿出證據澄清，導致村子背負罵名，大家感到憋屈無奈。

組織方尹先生表示，對事件演變成如今局面深感內疚，正積極配合相關部門調查。株洲荷塘區金山街道及區有關部門工作人員回應，此事較為複雜，當地高度重視，已向在場人員了解情況，將客觀公正公布調查結果。