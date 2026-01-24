農夫山泉推限量「生肖水」被炒至1999元一套　回應：只送不賣

近期，農夫山泉2026年馬年典藏版玻璃瓶水正式上市，該系列自2016年起連續11年推出的限量「生肖水」再度成為收藏熱點。在二手交易平台上，全套（涵蓋猴年至馬年11款）被炒至超過1680元（人民幣．下同）一套，單款早期生肖水價格更高，甚至出現1999元或上萬元標價。



1月22日，內媒在閒魚平台調查發現，多位賣家掛出農夫山泉生肖水出售信息。其中，一位河南資深賣家（閒魚帳號7年）以1999元標價出售猴年生肖水，全新原箱；一位浙江賣家則掛出「生肖紀念水」全套，標價10000元，註明「目前共有10套，部分帶水和全套包裝，部分只有空瓶」，該商品瀏覽量達9.6萬人次，149人「想要」。平台評論區既有網友調侃「我是來看能不能賣出去的」，也有不少人留言「大賣」。

農夫山泉官方回應內媒表示，生肖典藏玻璃瓶水水源取自長白山莫涯泉，瓶身設計歷時三年打磨，自推出以來一直堅持「只送不賣」原則。該產品主要定位為感恩回饋消費者、作為品牌與消費者溝通的文化載體，傳遞節慶祝福與文化寓意。獲取渠道方面，全國消費者可通過農夫山泉官方線上平台免費獲取，例如品牌館小程序滿贈活動、送水到府+小程序、專屬生肖水小程序線上抽獎等方式。

多位賣家掛出農夫山泉生肖水出售信息。（魯中晨報）

農夫山泉馬年典藏版玻璃瓶水。（魯中晨報）

業內人士分析，近年來生肖限定款、紀念版食品飲料頻頻在二手市場被炒高，價格主要由情緒價值、時間跨度與「整套完整性」驅動。類似現象也出現在茅台生肖酒上，得物App數據顯示，2026年馬年生肖茅台經典款成交價從1899元漲至2499元，溢價32%；珍享版則從2499元飆升至最高6899元，溢價高達176%。

農夫山泉2025年上半年業績顯示，公司實現營業收入256.22億元，同比增長15.6%；淨利潤76.22億元，同比增長22.1%；毛利率提升至60.3%。茶飲料板塊高速增長，包裝飲用水業務回暖，「水+飲料」雙引擎推動業績再創新高。2025年11月7日福布斯中國內地富豪榜發布，農夫山泉創始人鍾睒睒連續第五年蟬聯榜首，身家達771億美元，增長263億美元，為榜單增長最多。