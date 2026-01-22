達沃斯2026｜陳茂波出席交流會推廣香港優勢　與黃仁勳交談

財政司司長陳茂波出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會，當地時間昨日（1月21日）與柬埔寨副首相孫占托及阿聯酋金融事務國務部長Mohamed bin Hadi Al Hussaini等外國官員會面，又出席多場交流會，推廣香港優勢，其間亦曾與英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳交談。



財政司司長陳茂波在「2026達沃斯‧財新CEO午餐會」發表主題演講。（政府新聞處）

陳茂波在昨日中午出席了「2026達沃斯‧財新CEO午餐會」並發表主題演講。餐會以「探尋有效增長之道」為主題，陳茂波向參與午餐會的嘉賓介紹了香港在過去一兩年所取得的穩健發展，以及未來在金融、貿易和創科三個主要增長引擎的發展願景和布局。

他特別指出，人工智能和區塊鏈等技術的突破正引發深刻的產業變革，驅動經濟增長和轉型，任何經濟體都必須擁抱這些發展；在「一國兩制」下，香港在金融和科技創新上正不斷探索和試驗，加上與鄰近粵港澳大灣區具備強大創科產業鏈的兄弟城市合作，具有相當大的發展潛力，值得投資。

財政司司長陳茂波（右）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與英偉達（Nvidia，又譯輝達）聯合創辦人暨行政總裁黃仁勳（左）交談。（政府新聞處）

陳茂波在昨日出席企業家交流會，與近百名來自各經濟體不同界別的領袖就美國經濟和環球經濟展望等議題互動，討論增強經濟韌性和推動增長的策略。昨日晚上，他出席以聚焦中國發展為主題的晚餐會並發表演講，分享對國家發展、國際關係，以及香港和內地資本市場發展的看法。