為拍｢破冰片｣　安徽女滾水淋他人車擋風玻璃　遭全網追罵：冇品

1月21日，安徽一女子拍片自述，為做破冰實驗，她隨機挑選了陌生車輛，用開水澆淋了被冰雪覆蓋的車輛擋風玻璃（大銀幕），遭到全網追罵。隨後女子澄清稱，先前淋的是她妹妹的車，但未得到網民諒解。



涉事女子在用開水澆車。（湖南日報社）

律師說，或會面臨治安管理處罰。（瀟湘晨報）

破冰實驗到底用的誰的車？

《極目新聞》報道，網傳影片顯示，涉事女子自稱有人說把熱開水倒在被厚雪覆蓋的汽車擋風玻璃上，會令玻璃炸開。好奇之下，她也燒了開水到停車場做實驗，將滾水淋在積雪達7、8厘米厚的紅色汽車的「大銀幕」上，積雪隨熱水淋下而融化。

在她準備說熱水不會令玻璃爆裂時，疑似傳來玻璃開裂的聲響，影片隨即戛然而止。當網民詢問是誰的車時，女子稱是隨機挑選的，該回應引發全網追罵。她後續發佈了澄清內容，改稱先前淋的車是她妹妹的車，並非隨機選取的車輛。

涉事女子此前稱「是隨便找的車」。（極目新聞）

該澄清也未得到網民的諒解，紛紛指責該女子自私：「為了流量真是沒下限」「你得到車主同意了嗎？」「又蠢又自私」「這違法了吧」「又在演戲，真是個戲精」「此女太沒品」。

湖南萬和聯合律師事務所李健律師表示，若女子行為造成了他人車輛損壞，依法應當承擔賠償責任，情況嚴重的還可能面臨被治安管理處罰。即使是自己的車，也不能借網絡傳播誤導大眾。

疑似車玻璃破裂。（湖南日報社）

車玻璃能用開水澆雪嗎？

嚴寒天氣下車窗玻璃溫度極低，驟然澆淋熱水會導致玻璃瞬間熱脹冷縮，輕則出現裂紋，重則直接碎裂。

即使澆完水車窗表面無破裂，但其內部結構已被破壞。行駛中一旦遭遇路面顛簸、風壓變化等，極易突然碎裂，引發安全事故。要安全除冰，應該採用汽車暖風機、噴霧除冰雪劑或手動刮冰。